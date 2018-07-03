大陆救台湾果农 “台独”白眼狼这样厚颜无耻妄言

原标题：大陆救台湾果农，台湾有人更不想统一了

近日，受天气影响在台湾岛内价格大跌却依旧滞销的台东菠萝得到了来自祖国母亲伸出的“援手”。大陆的无锡和厦门等地承诺采购台湾滞销的菠萝，并以高于台湾省内平均收购价的友善价格采购了大量菠萝，帮助台湾的果农解燃眉之急。此举得到了许多台湾同胞的感激，但也有一些台独“白眼狼”称，大陆此举意在统战，并厚颜无耻的表示，大陆越是如此“仗义”，台湾越不能加速统一。

在台当局不断敌视大陆，在两岸制造隔阂的大背景之下，大陆能够“不计前嫌”救台湾的果农于“水火”，此举得到了有识台湾同胞的感谢。许多网友纷纷在互联网上表示感激之情，就连平时阴阳怪气角度清奇花样黑大陆的绿营媒体这次也以中性的态度报道了这起新闻。

但大陆的善举依旧不能换来一些台独人士的善意，一些绿营分子恶意揣测称，大陆这个套路是想“统战”吧？

而在台湾某社交论坛，关于这则新闻的讨论居然是，大陆越是表现得如此诚意，台湾越不能走向统一，否则从大陆那里骗取的利益都会失去。

而这种观点居然得到了许多台湾网友的肯定，甚至有人厚颜无耻的表示，之所以能够享受到大陆的热情，都是民进党当局的功劳，因为正是民进党和大陆保持距离，才引得大陆更加不计成本的拉拢，所以在年底选举中更要投民进党当局。

怀揣这种心思而洋洋自得的台湾民众大概是忘了，大陆在助台惠台的同时，中国人民解放军空军和海军的绕岛巡航已经常态化了，大陆可从未承诺放弃使用武力统一。

责任编辑：霍宇昂