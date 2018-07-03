美方怀疑“声波事件”是第三方政府所为?中方回应

原标题：美方怀疑“声波事件”是第三方政府所为？外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月3日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，关于受声波影响事件，在同中方沟通过程中，美方是否怀疑这可能是第三方政府所为？中方在协助美方开展调查方面都做了哪些工作？

陆慷回应称，我们已经回答过相关问题。中方有关部门已经进行过一些调查，没有发现导致美方所说情况的原因或者线索。我们也说过，如果美方有进一步的详细情况，可以向中方提供，中国有关方面愿意同美方保持密切沟通。

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