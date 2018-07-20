原标题：两副省级城市市委书记同日履新

撰文 | 周宇

今天下午，两个副省级城市市委书记履新。

北京市委常委、市纪委书记、市监委主任张硕辅调任广东省委常委、广州市委书记；湖北省委副书记马国强任武汉市委书记。

至此，武汉市委书记一职在空缺4个月之后，迎来了新书记；广东省委副书记、广州市委原书记任学锋暂未有新职务披露，仅保留了省委副书记；张硕辅离任后北京市纪委的空缺也暂未公布人选。

广州和武汉作为副省级城市，人事变动关注度很高，政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，此次任命既有“空降”，也有“高配”。

张硕辅和马国强

今天下午举行的广州全市领导干部大会和武汉全市领导干部大会上，中央分别宣布了这两个任命。

张硕辅1965年8月生人，即将53岁，学者型官员出身的他从工作之初就在湖南，深耕27年。他大学毕业后从湖南省水利水电厅一名普通干部做起，到2015年4月履新云南省委常委、省纪委书记之前，已官至湖南省副省长。

到云南工作不仅是他第一次离开湖南，也是他主管纪委工作的开始。

张硕辅到云南接手纪委工作时，正是白恩培、仇和、沈培平等大“老虎”落马后不久，属于清风正气、肃清影响的关键时期。之后两年，一批与“老虎”有关的“苍蝇”被查。

2017年1月，他调任北京任现职至今。

马国强即将55岁，是从企业走出来的干部。1984年硕士毕业后，先后在北京科技大学和宝山钢铁工作。2001年他开始担任领导职务，任上海宝钢集团公司副总经理，后先后担任宝钢集团公司党委常委、总经理；武汉钢铁集团总经理、董事长党委书记等职。

2016年，他出任重组后的中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记 ，今年3月开始担任湖北省委副书记至今。

“空降”和“高配”的市委书记

政知圈（微信ID：wepolitics）梳理得知，张硕辅是第13任广州市委书记。他的前任任学锋是2014年8月，万庆良落马两个月后，紧急从天津副市长一职调到广州“救火”的官员。当时，任学锋也是30多年来首位从外省“空降”而来的广州市委书记。本次张硕辅也算是外省“空降”。

而此前，广州市委书记一职大都出自广东省内，或从副市长、市长、市委书记一步步成长而来，或者从省委常委、宣传部长等职转任。

任学锋调任广东省委常委、广州市委书记两年半后，“升级”为广东省委副书记。

副省级城市的市委书记由省委副书记兼任并不罕见，本次履新的武汉市委书记马国强是如此，他的前任陈一新，卸任前也是这个配置。

陈一新3月20日卸任，调至中央政法委工作，到今天恰好4个月。

目前，15个副省级城市中，除了武汉，还有沈阳和宁波的市委书记是由省委副书记兼任的。

这种人事安排通常被认为是“高配”，侧面反映出中央对于地方发展的期待和要求。

省纪委书记的新任务

和张硕辅类似的，从纪委书记调任市委书记的还有不少，不过很多是省内调动。

例如2016年9月，福建省纪委书记倪岳峰当选为福州市委书记；还有2017年3月，新疆自治区党委常委纪委书记徐海荣调任乌鲁木齐市委书记。

省纪委书记除了转任地方一把手，还有转任省委副书记的。

2016年5月，时任黑龙江省委常委、省纪委书记的黄建盛任省委副书记；同年9月，时任山西省委常委、省纪委书记的黄晓薇任省委副书记；同年10月，天津市委原常委、市纪委原书记姚增科调任江西省任省委副书记。

也有省纪委书记“进京”情况。

2016年8月，曾是最年轻的省纪委书记、甘肃省纪委书记张晓兰，当选为全国妇联副主席。2017年3月，吉林省委原常委、纪委原书记崔少鹏履新中央编办副主任。今年6月，云南省委原常委、省纪委原书记陆俊华调任国务院副秘书长。

当然，也有省级纪委书记调回机关工作的。

2017年4月，陈小江在担任辽宁省委常委、省纪委书记1年后，调回中央，任监察部副部长，等等。

资料 | 北京日报 澎湃 人民网 政知系列

校对 | 李喆

责任编辑：霍宇昂