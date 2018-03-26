学习时报：旗帜鲜明地反对“伪忠诚”“空忠诚”

原标题：学习时报刊文：旗帜鲜明地反对“伪忠诚”“空忠诚”

1940年陈云发表的《党员对党要忠实》，是一篇很有分量的党建文献。虽经78年的岁月冲洗，仍历久弥新、熠熠生辉。特别是在全面从严治党向纵深发展的今天，重温陈云当年提出的一些观点和举措，更是发人深省。

一篇价值不凡的党建文献

陈云的这篇党建文献，写于党的组织快速发展的延安时期。1940年中国共产党所领导的抗日根据地，虽然在物质上面临着空前的困难，但在政治上却是影响不断高涨，延安成了人民向往的圣地，大批有志之士纷纷涌向陕北，加入中国共产党成了政治进步的标志。党员人数由1937年初的4万，发展到1940年的80多万，不到4年时间激增了20倍。在这种情况下切实保持党的纯洁性，强调党员对党的忠实，就成为非常重要而紧迫的课题。

由于两个党员向陈云报告了对党隐瞒的事情，他有感而发，敏锐地发现了当时党的建设中一种不容忽视的现象：在党的事业胜利发展的情况下，党员对党隐瞒这种事情，不仅有，“而且还不少”。这使党的纯洁性面临着新的考验，必须引起高度关注。从党性角度分析，这些对党隐瞒个人事情的党员，动机各不相同。一种动机“是想在党内吃得开”。这样的党员对自己的隐瞒行为，会感觉“亏心”，属于“党员的幼稚”，是可以教育的。另一种人则完全不同，他们对党隐瞒是心怀“破坏我们党”的不良动机，在政治上别有企图。还有一种人对党隐瞒是出于投机，想取得组织信任，爬上领导岗位。这后两种人对党作假是其本性，他们不仅不会感到“心亏”，反而还自以为得计。对这些人“应该立即开除出党，没有价钱可还”。

而在党组织方面，陈云还发现标准不清的问题。比如，部分党的工作人员对党的纯洁虽然很重视，但理解简单化，把党的纯洁仅仅看成是年龄轻、家庭社会关系或本人社会经历简单，偏离共产党纯洁性的基本精神。由此也影响了对入党者的引导，这在一定程度上导致了一些家庭社会关系或本人社会经历较为复杂的人，为入党而对组织采取隐瞒行为。所以，他明确指出，共产党的纯洁，是“在复杂动荡的环境中忠心为共产主义坚持奋斗的纯洁”。这不仅赋予党的纯洁以明确的内涵，也对党的工作人员提出了更高的要求。像陈云这样通过党员对党忠实状况的系统分析，把忠实上升到党的纯洁的高度，为党员对党忠实划出高线、底线和红线，还是第一次。

一条马克思主义的党建原则

共产党作为先锋队性质的政党，党员在行为作风上必须言行一致。陈云在同剥削阶级政党进行比较后，对共产党的行为作风特点进行了这样的定论：“我们共产党是言行一致的政党”。据此明确了对党员的一个基本要求：我们共产党内也不允许有对党言行不一致的党员，不允许任何党员对党讲一句假话。并特别强调，“党员对党隐瞒应该向党报告的事情是极端错误的。我们共产党不允许党员有这样的行为”。之所以在这篇不到1800字的短文中，他不惜笔墨从不同角度强调党员的忠实，目的是要告诉我们一条马克思主义的党建原则：党员对党要忠实，“这是党规定的。违反了这一条，就是违犯党的纪律”。

党员对党的忠实，直接影响着党的内外关系。党是党员在信仰一致基础上自愿结合起来的政治组织，党员之间的互信非常重要，这是形成统一意志的基本条件和保证。陈云指出，如果不是这样，允许党员对党讲假话，党员之间当然也会相互欺骗，“那末，我们党内的互相信任就不可能建立，党的意志的统一和铁的纪律也就不能建立，共产党将不成其为无产阶级有组织的队伍”，党内和谐的氛围就难以形成。对外，党员对党的忠实，关系着党的形象，直接影响着人民群众对党的信任。正如陈云所强调，如果允许党员对党讲假话，讲假话就会形成风气，那就难免不欺骗人民，这样的政党“也决不能被人民信任”，这样的党员领导干部也很难被人民群众所拥护。

党员对党的忠实，决定党的兴旺发达。就党的自身发展看，党员对党是否忠实，决定着党的发展前景，党员对党忠实的程度，体现着党的建设质量。党是政治组织，党的生机和活力是建立在党员主体意识基础上的，如果党员对党不忠实，对党组织有保留、有距离，党就不可能形成集中统一的整体，就不可能发挥出一加一大于二的功效。当然，仅有党员对党的忠实并不能保证党就一定坚强有力，党的事业就一定兴旺发达，因为事关党的发展的决定性因素还有思想理论、路线方针政策等因素。但党员的忠实却是基础性因素，犹如木桶理论中的那块短板，如果大多数党员对党不忠实，党的团结一致肯定要受到伤害，党的事业肯定不可能健康发展。

一个执政党建设的长期课题

陈云所强调的党员对党的忠实，包含诚实和忠诚两个境界不同的层面。诚实，就是党员对党要讲真话，只要是党组织需要了解的，党员必须如实向党组织报告，不能有任何隐瞒，更不能故意作假，这是党员对党忠实的底线。忠诚，则是党员把党的利益看得高于一切，把党的兴衰当作自己的生命，在维护党的声誉和利益上自觉、忘我。两者有联系，但党性境界不同，前者可能是出于纪律的约束和强制，而后者则是以自觉为基础。对党诚实是对党忠诚的基础，虽然党员对党诚实并不意味着一定就会对党忠诚，但党员对党如果连诚实都做不到，肯定不会有忠诚可言。

当年陈云所聚焦的是解决党员对党不忠实的问题，强调的是党员要光明磊落，对党讲实话，讲真话，不讲假话，不欺骗党组织和自己的同志。但他也注意到了党内还有一种“伪忠诚”问题，就是在原则问题上言行不一，或者是有口头，没行动，所以他才强调“共产党员必须言行一致”。他认为这些“伪忠诚”的党员可能是政治上别有企图的分子，比如自首变节的分子、叛了党的内奸和混进党内的敌对分子，目的是为了破坏我们的党。也有一些是投机分子，为了取得党的信任，常常会采取隐瞒的态度。因为艰苦的革命环境，当时这种投机的情况有，不过还达不到成为聚焦点的程度。尽管如此，陈云认为，“搞两面派、做两面人”就是红线雷区。

防范各种对党不忠实是长期执政环境下党建的新课题。分析党员对党忠实方面存在的问题，除了前面的“伪忠诚”，还有一个需要引起重视的变种：“空忠诚”，即缺乏基础支撑悬空的忠诚。有这样一些党员干部，在一般情况下都是拥护党的，有的甚至不能容忍那些对共产党的诋毁。这看起来对党是忠诚的，但在牵涉到自己利益的时候，遇到能捞好处的机会时，他们对党的忠诚就开始变味了。他们拥护党似乎是“发自内心”的，利用党的地位谋取个人好处更是内心真实的想法。由于这些人骨子里是“靠党吃党”，在捞取个人好处的时候是不会顾及党的形象和声誉的。也就是说这些人表面上对共产党是拥护的，但却不以实际行动去维护。他们的拥护，因夹杂了杂质而不纯粹、不彻底。还有一些政治觉悟淡漠的“普通人”党员，尽管他们不违纪，却很少为党传递正能量，对诋毁党的言论听之任之。从发展和危害看，如果不进行有效治理，这种“空忠诚”者遇到机会就会成为党内的蠹虫，并扩散蔓延，对党更具破坏性。

来源：学习时报

责任编辑：张玉