就任银保监会首任主席5天后 郭树清再获要职

原标题：5天后，郭树清再获要职

3月26日下午3点，在原任央行行长周小川从G20财长和央行行长会议返回北京之后，中国人民银行召开局级以上干部会议，宣布了由郭树清出任央行党委书记的决定。

据《证券时报》报道，郭树清担任央行党委书记、副行长；易纲担任央行行长、党委副书记。

郭树清资料图

从内部分工看，易纲负责央行的全面工作，郭树清负责党委职责范围内的工作。根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中国人民银行实行行长负责制。行长领导中国人民银行的工作，副行长协助行长工作。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是时隔5天后，郭树清再担重任。

3月21日，原任中国银监会主席的郭树清，已出任新成立的中国银行保险监督管理委员会首任主席。

此前公布的国务院机构改革方案中，对原银监会、央行均作出改革和调整。

将中国银监会和中国保监会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。不再保留中国银监会、中国保监会。

同时，央行的职能也在改革中有所增强。方案中称，将中国银监会和中国保监会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责，划入中国人民银行。

“政事儿News”注意到，此番调动，也意味着在财经领域被称为“懂行”的郭树清，在时隔13年后，重返央行。

2001年3月至2005年3月，郭树清曾任央行副行长、党委委员，国家外汇管理局局长、党组书记。2005年3月，他调任建行董事长。

2011年10月，郭树清履新原证监会主席后，晋升正部级。6年多来，他历任原证监会主席、山东省长、原银监会主席。

根据3月19日公布的国务院组成人员名单，新任央行行长为银行系统“老兵”易纲。

易纲于1997年加入央行，2007年起任央行副行长至日前履新。

原任央行行长、党委书记，为现年70岁高龄的周小川。

周小川执掌央行近16年，他于2002年12月出任央行行长，历经4届政府，是新中国成立以来任职时间最长的央行行长。特别是2013年起，周小川走上全国政协副主席岗位，成为副国级行长。

日前全国两会期间，周小川在出席新闻发布会后，曾对记者回应“接班人”问题。

当时正式提问已结束，现场有记者高喊“谁是您的接班人？”，周小川笑答“你猜呀！”

郭树清简历

郭树清，男，汉族，1956年8月生，内蒙古察右后旗人。1974年8月参加工作，1984年4月加入中国共产党。1982年2月南开大学哲学系哲学专业本科毕业，1985年2月中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业硕士研究生毕业，1988年7月中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业法学博士毕业。

曾在内蒙古自治区四子王旗红格尔公社插队。研究生毕业后任中国社会科学院马列所助理研究员；国家计委经济研究中心综合组副组长（副司级）；国家经济体制改革委员会综合规划和试点司司长、宏观调控体制司司长，国家经济体制改革委员会党组成员、秘书长兼机关党委副书记，国务院经济体制改革办公室党组成员兼机关党委副书记；贵州省副省长；中国人民银行副行长、党委委员，国家外汇管理局局长、党组书记，中央汇金公司董事长；中国建设银行董事长、党委书记，中国信达资产管理公司党委书记，中国建银投资有限责任公司党委书记；中国证券监督管理委员会主席、党委书记；山东省委副书记，山东省省长，省政府党组书记。

2017年2月任中国银行业监督管理委员会主席、党委书记。

2018年3月任中国银行保险监督管理委员会主席，中国人民银行党委书记、副行长

十七届中央候补委员，十八届、十九届中央委员。

责任编辑：张义凌