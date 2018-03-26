中央党校副教授：警惕美国把欧盟拉入对华贸易战

原标题：警惕美国把欧盟拉入对华“贸易战” | 新京报专栏

在中国企业越来越多“走进欧洲”的背景下，欧洲人的“隐形贸易战”同样值得警惕，特别是对欧美“合流”要未雨绸缪。

▲ 欧盟春季峰会上，意大利总理真蒂洛尼（左）和英国首相特雷莎·梅交流。 图/新华社

文 |赵柯

3月22日-23日，欧盟举行了为期两天的春季首脑峰会，在美国采取征收钢铝关税以及发动对华“贸易战”等保护主义政策的背景下，贸易成为此次峰会的重要议题。欧洲理事会在会后发布的公报中说，美国以“国家安全”为由征收钢铝关税是不合理的，这种“行业范围”的保护主义措施，并非解决产能过剩问题的合适办法。

欧洲获得美国钢铝关税豁免

欧洲对美国的这一“委婉”批评，是否意味着在这次特朗普发起的“贸易战”中，欧洲不会与美国联手向中国施加更大的压力？或者至少能够保持中立？

答案并不乐观。经过欧盟以及德国持续的“公关”，美国在最后一刻宣布将暂时豁免对来自欧盟国家的钢铝产品额外征收关税。但美国的“豁免”不是白给的，欧洲需要付出相应的代价。

美国贸易代表莱特希泽一直在牵头负责与各国谈判，以决定相关国家是否可以被豁免25%的钢铁进口关税和10%的铝进口关税。在关税措施正式签署生效前，欧盟一直在竭尽全力争取豁免。

▲3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录。 图/视觉中国

上周，德国新政府的经济部长阿尔特迈尔和欧盟贸易委员马尔姆斯特罗姆先后抵达华盛顿与莱特希泽会晤，商谈“豁免”事宜。根据彭博社的报道，莱特希泽在谈判中列出了欧盟在获得豁免之前必须达到的五个条件。

这五个条件是：第一，欧盟之后对美国钢铝出口不得超过2017年的水平；第二，欧盟需要采取积极措施来应对中国各种“扭曲贸易”的政策；第三，在20国集团（G20）全球钢铁论坛上与美国积极合作；第四，与美国合作在世界贸易组织（WTO）框架下对中国的“贸易扭曲”政策提起申诉；第五，加强与美国的安全合作。

很显然，美国想要借此把欧盟绑上其对华“贸易战”的战车上，试图形成“统一战线”的阵势对中国施加更大压力。

欧洲虽反对“贸易战”，但又希望“搭便车”

欧洲人对美国的这一策略心态复杂。一方面，欧洲人反对特朗普以保护主义的方式来处理国际贸易问题，认为这只会导致“两败俱伤”。比如，德国工商协会（IHK）的发言人哈弗斯（Tobias Havers）在接受采访时就认为，特朗普发起的这场“贸易战”最终没有赢家，而德国无论是与中国，还是与美国的经济联系都非常紧密，更是不可能从这场贸易战中有任何“获益”。

但另一方面，欧洲人又有“搭便车”的幻想。他们认为特朗普的保护主义政策虽然威胁全球贸易，但是欧洲必须避免激化与美国的贸易争端——只要特朗普没有专门针对欧洲开启贸易战，就应该向美国靠拢，借此与美国合作，共同向中国要求对等的市场准入待遇。

▲ 欧盟春季峰会上，欧盟委员会主席容克（左）与法国总统马克龙交流。 图/新华社

欧洲人认为当前没有必要跟随美国以实施高额惩罚性关税的方式来向中国施压，但欧洲支持特朗普要求对等开放市场的要求。与特朗普高调的“贸易战”不同，欧洲人的做法是进行“隐形贸易战”：给中资企业在欧洲投资增加法律限制和提高监管门槛。

所以，在此次欧盟峰会所发布的公报中，欧洲人“雄心勃勃”地宣布要继续实施强有力的贸易政策，在全球推行欧盟的标准，以寻求建立同一标准的竞技场。为此，欧盟国家首脑们敦促要加快在投资审查和公共采购领域的立法。

欧洲“隐形贸易战”也值得警惕

在中国企业越来越多“走进欧洲”的背景下，欧洲人的“隐形贸易战”同样值得警惕，特别是对欧美“合流”要未雨绸缪。

开放带来进步，封闭必然落后。这已经被人类发展的历史无数次印证。无论是特朗普高调的“贸易战”，还是欧洲人小心算计的“隐形贸易战”，都是力图用封闭的“对抗性”思维去解决开放型世界经济中的新问题，这注定没有未来。

□赵柯（中共中央党校国际战略研究院副教授）

责任编辑：张义凌