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这名履新官员第6次任副部岗位 44岁便晋升副省长

这名履新官员第6次任副部岗位 44岁便晋升副省长
2018年03月30日 18:38 新浪综合
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　　原标题：这位领导经过了6个副部岗位的历练

      来源：“长安街知事”微信公众号

　　撰文 | 高楼

　　又有省级常委进京任职，民政部官网今日更新领导信息，昨日卸任贵州省委常委的唐承沛，已经出任民政部党组成员、副部长。

　　这是唐承沛担任的第6个副省部级职务，也是他9个月内第三次履新。民政部官网显示，唐承沛排名在党组书记、部长黄树贤，党组成员、副部长顾朝曦之后，位列第三。

　　唐承沛出生于1964年9月，安徽桐城人，长期在本省工作，担任过安徽省科技厅厅长，宿州市市长、市委书记，2008年晋升安徽省副省长，时年44岁，后任安徽省委常委、宣传部长、秘书长等职务。

唐承沛唐承沛

　　2017年7月，唐承沛转任贵州省委常委，8月出任秘书长。9月，贵州省委副书记、政法委书记谌贻琴出任代省长，唐承沛接棒，兼任了政法委书记。

　　长安街知事（微信ID：Capitalnews）还发现，多彩贵州网的“贵州省领导活动报道集”栏目，已将王晓光简历从“省委常委”名单中撤下，显示其不再担任贵州省委常委。

　　王晓光出生于1961年10月，山东巨野人，曾在贵阳师范学院体育系体育专业学习，毕业后留在贵州工作，历任贵阳市副市长，贵阳市委常委、秘书长，遵义市委常委、副市长，遵义市委副书记、市长，六盘水市委书记，遵义市委书记等职。

　　从2014年4月开始，王晓光以贵州省委常委身份兼任遵义市委书记、副省长。2018年1月22日，贵州省人大常委会表决通过了有关任免案，决定接受王晓光辞去贵州省副省长职务。

　　随着3位常委刘晓凯（已当选省政协主席）、唐承沛、王晓光去职，目前贵州省委班子由7人组成，分别是：

　　省委书记、省人大常委会主任孙志刚，

　　省委副书记、省长谌贻琴，

　　省委常委、宣传部长慕德贵，

　　省委常委、纪委书记夏红民，

　　省委常委、组织部长李邑飞，

　　省委常委、常务副省长、贵阳市委书记李再勇，

　　省委常委、遵义市委书记龙长春。

　　自从3月20日全国“两会”闭幕以来，10天内共有15个省份的党委班子发生了密集变化，包括：

　　河南、青海、四川、广西、江西5省份党委书记调整，

　　黑龙江省长调整，

　　湖北、河北、陕西3省党委副书记调整，

　　山东、贵州、广西、天津、广东、浙江、辽宁7省份党委常委调整。

　　此外，多位地方党政一把手、省级常委进京任职，包括：

　　3位地方党政一把手：

　　四川省委原书记王东明任全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席，

　　河南省委原书记谢伏瞻任社科院院长、党组书记，

　　黑龙江原省长陆昊任自然资源部部长、党组书记；

　　1位省委副书记：湖北省委原副书记陈一新任中央政法委秘书长；

　　4位省委常委（除前述唐承沛外）：

　　河南省原常务副省长翁杰明任国资委副主任，

　　河南政法委原书记许甘露任公安部副部长、国家移民管理局局长，

　　山东省原常务副省长李群任文化和旅游部副部长。

　　此外，有2位干部从中央“空降”省级常委：

　　经济日报社原总编辑傅华任广东省委常委、宣传部长，

　　原国家安监总局副局长徐绍川任广西自治区党委常委。

责任编辑：张义凌

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