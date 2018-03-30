他身兼两部副部长 这种情况为何会出现？

原标题：不多见，他身兼两部副部长

日前，水利部官网“部领导”栏目显示，水利部副部长、党组成员叶建春兼任了新组建的应急管理部副部长、党组成员。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，叶建春现在是水利部、应急管理部“双料”副部长。

官方简历中，他的职务是：“水利部副部长、党组成员，兼应急管理部副部长、党组成员，国家防汛抗旱总指挥部秘书长。”

公开资料显示，叶建春生于1965年7月，福建周宁人，在职工学博士研究生学历。

他自1984年8月起，在上海勘测设计研究院工作了21年。2005年6月，他调任水利部，出任太湖流域管理局局长、党组书记共11年。

2016年6月，叶建春任水利部财务司司长，2017年2月升任水利部副部长、党组成员，4个月后身兼原国务院三峡工程建设委员会委员，国家防汛抗旱总指挥部秘书长，直至此番职务调整。

“政事儿”注意到，目前叶建春在水利部领导班子中排在第8，位列陆桂华之后，魏山忠之前；在应急管理部领导班子中位列第7，排在副部长、国家煤矿安全监察局局长黄玉治之后，正部级副部长尚勇之前。

应急管理部网站截图

那么，叶建春为何会出现身兼两部副部长的情况呢？这要从本月公布的国务院机构改革方案说起。

根据改革具体方案，新组建应急管理部。原属水利部的水旱灾害防治的职责，被整合进应急管理部。

3月22日，应急管理部干部大会在京召开。中央组织部有关负责人宣布了中央关于应急管理部领导班子任命的决定。当时，叶建春作为党组成员出席会议。

据公开报道显示，2017年，叶建春多次以水利部副部长的身份，就防治旱涝灾害发表讲话、并赴地方检查。

去年4月，叶建春率国家防总检查组，赴福建、海南检查防汛抗旱防台风准备工作，并参加会议，对珠江流域防汛抗旱防台风工作进行安排部署。

去年6月，国家防总召开防汛抗旱异地视频会议，叶建春主持会议，要求各地要立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，切实防范旱涝急转，着力做好相关工作。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，兼任应急管理部副部长后，叶建春随即对水旱灾害防治工作作出指示。

3月27日至28日，中国气象局、水利部、应急管理部、中央军委联合参谋部等多个单位，就2018年防汛抗旱防台风工作联合会商。

报道显示，叶建春以“水利部、应急管理部副部长”的身份参加会商，并发表讲话。

他表示，以习近平同志为核心的党中央对防灾减灾工作高度重视，提出“两个坚持、三个转变”。在党和国家机构改革中，水旱灾害防治相关职责被纳入国家应急管理体系，防汛抗旱防台风工作使命更加重大。希望专家加强科学研判，严密监视影响气候预测的气象、水文因素变化；加强科技创新，不断提升气候预测水平。

叶建春简历

叶建春，男，汉族，福建周宁人，1965年7月出生，1985年12月加入中国共产党，1984年8月参加工作。河海大学水资源环境学院水文学及水资源专业毕业，在职工学博士研究生学历。

1980.09——1984.08华东水利学院水利水电工程建筑专业学习；

1984.08——1988.10上海勘测设计研究院规划处干部；

1988.10——1991.04上海勘测设计研究院党办正科级干部；

1991.04——1992.11上海勘测设计研究院党办副主任（副处级）；

1992.11——1994.10上海勘测设计研究院经营处副处长；

1994.10——1997.01上海勘测设计研究院计划经营处处长；

1997.01——1999.09上海勘测设计研究院院长助理兼经营开发处处长（其间：1997.06——1999.07河海大学管理科学与工程专业研究生班学习）；

1999.09——2003.12上海勘测设计研究院副院长；

2003.12——2005.06上海勘测设计研究院院长、党委副书记；

2005.06——2016.06水利部太湖流域管理局局长、党组书记（2001.09——2008.04河海大学水资源环境学院水文学及水资源专业在职研究生学习，获工学博士学位）；

2016.06——2017.02水利部财务司司长；

2017.02——2017.06水利部副部长（2017.03）、党组成员；

2017.06——2018.03水利部副部长、党组成员，国务院三峡工程建设委员会委员，国家防汛抗旱总指挥部秘书长（2017.07）；

2018.3——水利部副部长、党组成员，兼应急管理部副部长、党组成员，国家防汛抗旱总指挥部秘书长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/新京报记者许腾飞

责任编辑：张义凌