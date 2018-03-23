中国放出贸易战反击“第一招”后 美国人是这反应

原标题： “奉陪到底”！中国放出反击“第一招”后，美国人的反应竟是……

今天（23日），中美再次同上“热搜”。

北京时间凌晨0时50分许，美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。

几个小时后，世界等来了中国的反击。

“打贸易战‘奉陪到底’，看谁笑到最后！”中国驻美大使崔天凯深夜接受采访作出强硬回应；中国商务部也同时出手：拟对自美进口部分商品加征关税措施。

▲中国驻美大使崔天凯接受CGTN专访。

在外媒看来，尽管中国第一步措施看上去相对温和，但强硬表态可能意味着后续动作力度的加大。

“在与美国的这场贸易较量面前，中国并没有表现出犹疑和退却。”CNN财经网如是说。

▲CNN报道截图

和22年前相比，中国人底气更强了

而就在崔天凯和“奉陪到底”四个字刷屏全球媒体时，他22年前代表中国回应美国贸易战的一番表态也被重新提起——

根据新华社报道，1996年5月15日，美国政府以所谓“中国没有令人满意地履行1995年知识产权保护协议”为由，公布了一份总额为30亿美元的对中国贸易制裁初步清单，声称将对价值约20亿美元的中国出口美国商品征收惩罚性关税。

当天，作为外交部发言人的崔天凯在记者招待会上这样回答记者提问：中美双方在知识产权领域存在的分歧，只能通过平等协商来解决，而不应采取施压和报复的强权手段。对抗是绝对没有出路的。

▲资料图片：1996年，时任中国外交部发言人的崔天凯。

资料显示，当年的中国在应对美国贸易制裁时做到了有理有据，不卑不亢，并最终通过反制裁清单和充分的谈判最终同美国达成了合作。

22年后，这位已经成为中国驻美大使的外交老将面对再次挥舞贸易大棒的美国，不卑不亢地亮出更为强硬的态度：如果对方挑衅，中国将予以还击，奉陪到底。如果别人想来硬的，我们也来硬的！看谁坚持到最后！

“和22年前相比，中国的国力已经完全不一样了。中国人底气增强的背后，是中国实力的大大增强。”中国社科院美国研究所研究员陶文钊这样告诉小锐。

事实上，“奉陪到底”四个字体现的底气和无惧，也正是近段时间以来中国外交部发言人在回应中美贸易摩擦时的主基调。

本周一（19日），外交部发言人华春莹用“以邻为壑，让子弹乱飞”来形容美国解决贸易问题的方式，直指美方的行为绝不具有任何建设性。

周三（21日），华春莹在例行记者会上就中方立场，再次强调了四点说明，重申了“打贸易战没有赢家”这一显而易见的事实。她说，如果有人非逼迫中方打贸易战，我们“一不会怕，二不会躲。”

而在昨天（22日）的记者会上，华春莹更是就此连答3个相关问题。她举例说，在贸易当中，要追求完全对等是不现实的。

有记者追问，如果美方对华强征关税，中方是否将在大豆和飞机这两个领域采取报复措施？华春莹表示，中国商务经济部门会妥善应对。

今天的记者会上，华春莹措辞极为严厉。她说：“来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人更害己。”

▲华春莹在记者会上。

中国用实际行动证明，“狠话”不只是说说

今天中国打出的反击第一拳更是证明：中国的那些“狠话”，绝不只是说说。

今早，中国商务部宣布：发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

▲商务部官网截图

据介绍，该清单暂定包含7类、128个税项产品，涉及美对华约30亿美元出口。

此外，商务部新闻发言人就美301调查决定发表谈话再次重申：中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。

“希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。”发言人说。

▲商务部官网截图

针对今天中国商务部的反击措施，美国《纽约时报》注意到，中国加征关税清单中没有大豆、智能手机或其他电子产品。

报道推测，“中国有可能针对特朗普的最新关税举措发起另一轮报复，或为双方为避免爆发贸易战而展开谈判奠定基础。”

▲《纽约时报》网站报道截图

对此，中国社科院美国研究所研究员陶文钊在接受小锐采访时分析认为，目前中国商务部宣布的30亿美元清单并不算真正的“反制措施”，而只是“前哨战”，是一个象征性的回击姿态，打到的也不是美国的痛处，“如果美国要宣布对中国大规模制裁，我们就要打到美国的痛处，比如美国对华出口最多的大豆、波音飞机，还有很多其他产品。”

美国人害怕中国真出“大招”

昨夜，美股用一次惨烈暴跌回应了特朗普的“任性”——三大股指集体大跌，道指跌逾700点。

▲美媒报道截图

事实上，恐慌不止在美国股市蔓延。

今天的社交媒体上，美国网友的悲观和绝望几乎要“溢出屏幕”：

最让美国网友担心的，还是中国的反制措施。有网友直言，特朗普挑起的这场“愚蠢战争”将让美国大受其害。

而在铺天盖地的报道中，美国媒体更放大了这种不安——鲜有人对这场贸易战感到乐观，正相反，“美国必将受伤”的看法成为主流。

正如全世界都“知道”中国接下来还有“大招”，美国全国公共电台（NPR）首先预测了中国最终打赢与美国的贸易战的5种手段，包括“大豆、波音、高粱、苹果和汽车”等。

▲NPR报道截图

在一篇“贸易战将如何伤害美国？”的报道中，CNN网站指出，特朗普政府最近的动作在几乎每个国家都激起了反弹，导致制造业成本上升，还让美国农业成为了中国反击的目标。

而针对“特朗普能否赢得这场和中国的贸易战”一问，《华盛顿邮报》给出了悲观的否定回答。

在陶文钊看来，特朗普这次对华举起贸易大棒招致不满原因很明显：“提高中国的关税，最后负担会转嫁到国内消费者身上，消费者就会有抱怨。特朗普如果对华发起全面贸易战，最终会搬起石头砸自己的脚。”

而今天下午，商务部条法司司长陈福利也表示：“对于美国301调查，中国已经做好了充分的、全面的准备。下一步我们将密切关注301调查有关进展，一旦美国有关措施实施，中国会坚决出手。”

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责任编辑：桂强