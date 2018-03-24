苹果CEO回应中美贸易摩擦：中美可以做到1+1等于3

原标题：库克回应中美贸易摩擦：中美可以做到1+1等于3
图为苹果公司CEO蒂姆·库克。中国高层发展论坛主办方供图
中新网客户端北京3月24日电 （记者 李金磊）在被问及中美贸易摩擦问题时，苹果公司CEO库克24日在“中国高层发展论坛”上说，只有那些拥抱开放、贸易和多样性的国家才可以获得成功，拒绝的则不会。中美可以做到1+1=3，通过开放合作可以把蛋糕做得更大。对于中美而言，贸易让大家都受益，但也有可能出现不平均的情况。两国可以关注现有的不平均，和造成这种不平均的原因，随着时间推移解决这些问题，这会让所有人生活更美好。（完）
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