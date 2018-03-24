美前财长:中美应用新型大国关系思维解决贸易问题

原标题：美前财长：中美应利用新型大国关系的思维来解决贸易问题

“中美合作是命运使然而不是选择。”3月24日，美国前财政部长、哈佛大学前校长劳伦斯•萨默斯在由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上谈及新时代的中美关系时表示，“展望未来50年，无论是要构建一个让美国成功而让中国失败或者让中国成功而让美国失败的世界体系都是不可能的。”

美国前财政部长、哈佛大学前校长劳伦斯•萨默斯

然而，尽管论坛主题是新时代的中美关系，但活动现场的话题更多地聚焦在了中美贸易相关的问题上。北京时间3月23日0时50分许，美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普宣布，将有可能对从中国进口的600亿美元商品加征关税，并限制中国企业对美投资并购。根据白宫新闻稿显示，美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。“贸易战”瞬时成为了中美关系的焦点。

据新华社3月24日报道，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告的最新情况。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

对此，萨默斯也建议道，“中美之间应该利用新型大国关系的思维来解决当下的贸易问题，尊重双方的机制和体制，在共同处理贸易纠纷的同时，也应该在相互关注的地方继续保持合作。中美贸易问题可以考虑在十年甚至更长期的时间内完成。”

2013年6月，国家主席习近平在与美国前总统奥巴马在美国加州“庄园会晤”时曾提出了中美新型大国关系的概念，用三句话对中美新型大国关系的内涵作了精辟概括：一是不冲突、不对抗。就是要客观理性看待彼此战略意图，坚持做伙伴、不做对手；通过对话合作、而非对抗冲突的方式，妥善处理矛盾和分歧。二是相互尊重。就是要尊重各自选择的社会制度和发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切，求同存异，包容互鉴，共同进步。三是合作共赢。就是要摒弃零和思维，在追求自身利益时兼顾对方利益，在寻求自身发展时促进共同发展，不断深化利益交融格局。

“既然美方已经出招，中方必须予以强硬回应，但最终目的不是为了贸易战，而是回到谈判桌上。萨默斯的一些建议还是有参考意义的。”中国世界贸易组织研究会常务副会长霍建国研究员也在现场聆听了萨默斯的发言，随后他对澎湃新闻（www.thepaper.cn）如是表示道。

之前，中国商务部、外交部和驻美国大使馆已接连表态，坚决反对美方单边主义和贸易保护主义的行径。中国商务部在3月23日早7时左右发布了“针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单”，拟对约30亿美元自美进口产品加征关税。中国商务部条法司负责人22日表示，中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。澎湃新闻从权威人士处得知，“30亿”的数字是针对此前3月8日特朗普签署的对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的“232调查”的，未来中国方面针对此次301调查结果会有更多的反制措施出台。

事实上，美方目前仍有时间与机会“悬崖勒马”。按照美方公布的计划，美国贸易代表办公室（USTR）将在未来15天之内启动对中国某些商品的关税。而美国财政部将在60天后公布哪些中国资金将被限制投资美国。萨默斯也指出：“这些期限时间上的限制，更多是一种外交辞令。中美不应只关注所谓的期限和时间节点。现在看来，中美之间需要的是扩大对话，以及在理念思维方面的进一步相互理解。”

“（中美）可能会有你来我往的相互攻击，但我相信最终将会以谈判和解收场。”美国商务部长罗斯此前也在接受美国媒体CNBC采访时表示，中国所采取的报复措施不会是全球贸易的终结，而是将各方重新带回谈判桌。在罗斯看来，600亿美元的数字只是中美两国经济的“零头”，特朗普向中国征收惩罚性关税的决定并不会引发中美贸易战。

对于中美关系中的“合作与竞争”，王毅外长在3月8日两会外长记者会谈及中美关系时便有明确的定义，“在全球化的今天，选择贸易战是抓错了药方，结果只会损人害己。中美可以有竞争，不必做对手，更需当伙伴。”

萨默斯24日发言时也表示，“中美不能打贸易战，虽然如果单从短期GDP角度来看，贸易战的影响可能有限，但这对两国心理上的冲击与威胁是巨大的，而这种冲击将如何影响两国的整体关系却很难预测。”

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责任编辑：张玉