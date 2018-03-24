美就中国技术许可要求向WTO提出磋商 商务部回应

原标题：商务部条约法律司负责人就美将我有关技术许可条件的措施诉诸世贸争端解决机制发表谈话
3月23日，美国在世贸组织争端解决机制项下向中方提出磋商请求，指称中国政府有关技术许可条件的措施不符合《与贸易有关的知识产权协定》的有关规定。商务部条约法律司负责人就此发表谈话。
中方已经收到美方提出的磋商请求。中国政府一向高度重视知识产权保护，采取了众多强有力的措施保护国内外知识产权人的合法权益，取得的成绩有目共睹。中方一贯尊重世贸组织规则，维护多边贸易体制。中方对美方就此提出磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。
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中美贸易摩擦加剧
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