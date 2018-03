美国挑起“贸易战” 各国网友和美专家看不下去了

来源:中国之声

原标题:美国挑起的“贸易战”,各国网友和美国专家都看不下去了!

当地时间3月22日,美国总统特朗普签署总统备忘录,决定从3月23日起对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税,限制中国对美国科技产业投资,并对价值600亿美元的中国进口商品加征关税。

特朗普甚至一边签署贸易备忘录一边说:“这只是开始(This is the first of many)。”

面对特朗普的挑衅,中国也不是吓大的!今天(3月24日)上午,中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

刘鹤表示,美方近日公布301调查报告,违背国际贸易规则,不利于中方利益,不利于美方利益,不利于全球利益。中方已经做好准备,有实力捍卫国家利益,希望双方保持理性,共同努力,维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

而此前,中国已多次向美方表明了自己的态度。

早在特朗普签署总统备忘录当天,中国驻美大使崔天凯就表示:中国无意和任何国家打贸易战,但是如果对方挑衅,中国将“奉陪到底”:

如果别人想玩厉害的,那我们就和他们玩厉害的,看谁坚持到最后!

之后,北京时间3月23日早上7点,中国商务部发布公告,宣布对美国出口到中国的价值30亿的产品征收关税,主要包括猪肉、水果、葡萄酒等等,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

3月23日下午的外交部例行记者会上,中国外交部发言人华春莹就“特朗普宣布对华贸易限制措施”等问题发言,强调中美经贸关系的本质是互利共赢的,并表示:来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场,理性慎重决策,不要捡了芝麻丢了西瓜,既损人更害己。

同样是3月23日下午,商务部条法司司长陈福利就美301调查决定作出了回应,称中国对于捍卫自身合法权益的态度是鲜明的,立场是坚定的。中国不希望发生贸易战,也不会主动挑起贸易战。

国内的网友们也纷纷表示,中国人反对但不惧怕贸易战:

特朗普的这些举措在世界范围内引起轩然大波,不仅仅是中国,就连各国的网友们都看不下去了。

各国网友表示不满

不少美国网友对特朗普的行为表示不满,认为在特朗普的一意孤行下,这场没有硝烟的贸易战必然会以失败告终:

部分日本网友也认为这次是美国错了,并对中国要奉陪到底表示理解和支持:

印度网友也纷纷跳出来,支持中国还击:

美国媒体:大错特错

针对特朗普做出的“对中国进口商品大规模征收关税”的决定,美国各大媒体也做出了自己的评论。

美国 哥伦比亚广播公司:

美国商业团体警告说,对中国进口商品征收广泛关税,将提高消费者价格和企业成本,恐将对美国自身经济造成伤害。明尼苏达州共和党众议员保尔森称,中国进口商品加税,将危及明尼苏达州80万个制造业工作岗位,该州不少零售商,会因中国进口产品受到的关税处罚而遭受经济损失。美国众议院筹款委员会主席也认为,不加选择的加征关税并非明智之举。

美国 彭博社报道:

共和党议员认为特朗普已偏离该党信奉的“自由和开放市场”的传统理念,加征关税的决定“大错特错”。民主党议员担心此举会“分化美国不同产业”,危害不小。白宫多名官员也反对大规模加征关税,认为这将破坏与盟国和伙伴国之间的经济和安全纽带。

美国《华尔街日报》:

美国经济或许可以应付加征关税带来的一些问题,但潜在的连锁反应猝不及防,影响难以预估。特朗普的关税行动将严重破坏全球自由贸易体系,受影响的国家很可能瞄准那些可以给美国经济带来“痛苦”的商品,进行报复性打击。上世纪30年代那场笼罩世界经济的贸易摩擦中,几乎没有赢家。

世贸组织官员和美国各界反对

而世贸组织官员和美国各界对于特朗普这一行为,也表示反对。

世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米:

首先,到目前为止,世界贸易还是发展的不错的,如果你看数据的话,这些数据仍然是在上升的。事实上,现在贸易的开放程度也比过去更加好,更加开放。当然,有风险,也有危险,尤其是美国的危险。美国是世界上唯一的一个拥有保护主义日程的主要经济体。当然,印度也在逐渐朝着保护主义的方向发展。尽管目前的举措还没有到我们观察的雷达上,但还是在不断朝着保护主义的方向发展。

美国哈佛大学教授、前校长、美国前财政部长劳伦斯。萨默斯:

中美两国的合作性是非常重要的,这要远远比我们之间的分歧更加重要。大国关系的伟大性就在于尊重对方尤其是体制上的尊严,我们必须就一些共同关注进行合作,建立一些法制和程序去管理商业的纠纷,中美两国能够为全世界打造一个更加美好的世界。这是完全可以做到的。但如果中美打贸易战,以牙还牙,就不太可能共赢。

美国哥伦比亚大学政治经济与国际贸易教授莎琳·奥哈洛伦:

美国对从中国进口的商品大规模征收关税,美国很可能最终成为最大的输家。从长期来看,美国最终会成为失败者。因为美国在很多方面将把自己与外界隔离,美国将自绝于全球经济环境。

美国服装和鞋业协会主席里克·黑尔芬拜因:

加征关税只会引发一场不可能打赢的贸易战,他非常担忧服装、鞋业可能会被纳入中国即将采取反制措施的产品清单中。

美国大豆协会主席约翰·海斯多费尔:

中国是我们的头号客户,美国种植的三分之一大豆都销往中国。如果被列入关税名单,这将对美国大豆生产商造成巨大冲击。

耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇:

我们不喜欢看到贸易有逆差,特别是比较大的贸易逆差。我们要扭转双方逆差,这是一对非常主要的矛盾。我想表达一个深切的关切,就是两个最强大经济体之间的经济关系的恶化是有风险存在的。不管怎样,美国的政策是受总统飘忽不定的思路去决定的,有些是政策顾问去辅佐,他们为政府设计政策,这些政策让人担忧且会带来风险,这是我职业生涯里看到的最大的失足的风险。我认为未来对美国来说可能更有挑战,美国好像有些迷失方向了。

贝莱德CEO 劳伦斯·芬克:

全球化是人类的伟大成就,中美企业都是受益者,我认为贸易战不是答案,对话才是。

苹果公司CEO库克24日在中国发展高层论坛表示,双方应一起做大合作蛋糕,而不是争夺一块蛋糕,要“一加一大于三”:

拥抱开放、贸易和多样性的国家能获得成功。中美都曾从世界贸易开放中获益,但确实存在不平衡,希望各方冷静下来,关注存在不平衡的问题和原因,并予以解决。

