美国挑起“贸易战” 各国网友和美专家看不下去了

来源：中国之声

原标题：美国挑起的“贸易战”，各国网友和美国专家都看不下去了！

当地时间3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，决定从3月23日起对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，限制中国对美国科技产业投资，并对价值600亿美元的中国进口商品加征关税。

特朗普甚至一边签署贸易备忘录一边说：“这只是开始（This is the first of many）。”

面对特朗普的挑衅，中国也不是吓大的！今天（3月24日）上午，中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

而此前，中国已多次向美方表明了自己的态度。

早在特朗普签署总统备忘录当天，中国驻美大使崔天凯就表示：中国无意和任何国家打贸易战，但是如果对方挑衅，中国将“奉陪到底”：

如果别人想玩厉害的，那我们就和他们玩厉害的，看谁坚持到最后！

之后，北京时间3月23日早上7点，中国商务部发布公告，宣布对美国出口到中国的价值30亿的产品征收关税，主要包括猪肉、水果、葡萄酒等等，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

3月23日下午的外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹就“特朗普宣布对华贸易限制措施”等问题发言，强调中美经贸关系的本质是互利共赢的，并表示：来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人更害己。

同样是3月23日下午，商务部条法司司长陈福利就美301调查决定作出了回应，称中国对于捍卫自身合法权益的态度是鲜明的，立场是坚定的。中国不希望发生贸易战，也不会主动挑起贸易战。

国内的网友们也纷纷表示，中国人反对但不惧怕贸易战：

特朗普的这些举措在世界范围内引起轩然大波，不仅仅是中国，就连各国的网友们都看不下去了。

各国网友表示不满

不少美国网友对特朗普的行为表示不满，认为在特朗普的一意孤行下，这场没有硝烟的贸易战必然会以失败告终：

部分日本网友也认为这次是美国错了，并对中国要奉陪到底表示理解和支持：

印度网友也纷纷跳出来，支持中国还击：

美国媒体：大错特错

针对特朗普做出的“对中国进口商品大规模征收关税”的决定，美国各大媒体也做出了自己的评论。

美国 哥伦比亚广播公司：

美国商业团体警告说，对中国进口商品征收广泛关税，将提高消费者价格和企业成本，恐将对美国自身经济造成伤害。明尼苏达州共和党众议员保尔森称，中国进口商品加税，将危及明尼苏达州80万个制造业工作岗位，该州不少零售商，会因中国进口产品受到的关税处罚而遭受经济损失。美国众议院筹款委员会主席也认为，不加选择的加征关税并非明智之举。

美国 彭博社报道：

共和党议员认为特朗普已偏离该党信奉的“自由和开放市场”的传统理念，加征关税的决定“大错特错”。民主党议员担心此举会“分化美国不同产业”，危害不小。白宫多名官员也反对大规模加征关税，认为这将破坏与盟国和伙伴国之间的经济和安全纽带。

美国《华尔街日报》：

美国经济或许可以应付加征关税带来的一些问题，但潜在的连锁反应猝不及防，影响难以预估。特朗普的关税行动将严重破坏全球自由贸易体系，受影响的国家很可能瞄准那些可以给美国经济带来“痛苦”的商品，进行报复性打击。上世纪30年代那场笼罩世界经济的贸易摩擦中，几乎没有赢家。

世贸组织官员和美国各界反对

而世贸组织官员和美国各界对于特朗普这一行为，也表示反对。

世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米：

首先，到目前为止，世界贸易还是发展的不错的，如果你看数据的话，这些数据仍然是在上升的。事实上，现在贸易的开放程度也比过去更加好，更加开放。当然，有风险，也有危险，尤其是美国的危险。美国是世界上唯一的一个拥有保护主义日程的主要经济体。当然，印度也在逐渐朝着保护主义的方向发展。尽管目前的举措还没有到我们观察的雷达上，但还是在不断朝着保护主义的方向发展。

美国哈佛大学教授、前校长、美国前财政部长劳伦斯。萨默斯：

中美两国的合作性是非常重要的，这要远远比我们之间的分歧更加重要。大国关系的伟大性就在于尊重对方尤其是体制上的尊严，我们必须就一些共同关注进行合作，建立一些法制和程序去管理商业的纠纷，中美两国能够为全世界打造一个更加美好的世界。这是完全可以做到的。但如果中美打贸易战，以牙还牙，就不太可能共赢。

美国哥伦比亚大学政治经济与国际贸易教授莎琳·奥哈洛伦：

美国对从中国进口的商品大规模征收关税，美国很可能最终成为最大的输家。从长期来看，美国最终会成为失败者。因为美国在很多方面将把自己与外界隔离，美国将自绝于全球经济环境。

美国服装和鞋业协会主席里克·黑尔芬拜因：

加征关税只会引发一场不可能打赢的贸易战，他非常担忧服装、鞋业可能会被纳入中国即将采取反制措施的产品清单中。

美国大豆协会主席约翰·海斯多费尔：

中国是我们的头号客户，美国种植的三分之一大豆都销往中国。如果被列入关税名单，这将对美国大豆生产商造成巨大冲击。

耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇：

我们不喜欢看到贸易有逆差，特别是比较大的贸易逆差。我们要扭转双方逆差，这是一对非常主要的矛盾。我想表达一个深切的关切，就是两个最强大经济体之间的经济关系的恶化是有风险存在的。不管怎样，美国的政策是受总统飘忽不定的思路去决定的，有些是政策顾问去辅佐，他们为政府设计政策，这些政策让人担忧且会带来风险，这是我职业生涯里看到的最大的失足的风险。我认为未来对美国来说可能更有挑战，美国好像有些迷失方向了。

贝莱德CEO 劳伦斯·芬克：

全球化是人类的伟大成就，中美企业都是受益者，我认为贸易战不是答案，对话才是。

苹果公司CEO库克24日在中国发展高层论坛表示，双方应一起做大合作蛋糕，而不是争夺一块蛋糕，要“一加一大于三”：

拥抱开放、贸易和多样性的国家能获得成功。中美都曾从世界贸易开放中获益，但确实存在不平衡，希望各方冷静下来，关注存在不平衡的问题和原因，并予以解决。

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责任编辑：桂强