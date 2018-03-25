李强会见朱立伦：欢迎更多台湾青年在沪创业发展

原标题 李强会见新北市长朱立伦：欢迎支持更多台湾青年在沪创业发展

上海市委书记李强今天下午（3月25日）会见了台湾新北市市长朱立伦一行。

李强对朱立伦长期以来坚持“九二共识”、为推动两岸关系和平发展作出的积极努力表示赞赏，并向客人详细介绍了上海经济社会发展情况。李强说，今年是改革开放40周年，我们将按照中央决策部署，坚定不移改革开放再出发，面向全球、面向未来，推动高质量发展、创造高品质生活，不断满足市民群众对美好生活的向往。上海是台湾同胞集聚最多、台企台商最为集中的地区之一，与台湾各领域交流合作十分密切。近日，大陆出台了31条惠台利台措施，我们正结合上海实际研究细化，抓紧拿出实实在在的政策举措，为台湾同胞提供更多便利、更优服务，让台湾同胞更好分享上海发展机遇，特别是欢迎支持更多台湾青年在沪创业发展、实现梦想。上海将始终秉持“两岸一家亲”的理念，加强与新北等地交流沟通，共同促进两岸和平发展、融合发展。

朱立伦说，这次率新北市访问团来沪，对上海的进步繁荣留下深刻印象。上海的历史文化底蕴和以人为本的精细化管理，值得新北学习借鉴。感谢上海对在沪台胞、台商和台生的关心帮助，将始终坚持“九二共识”，为推动两岸和平发展、促进两岸城市交流发挥更大作用。

上海市领导诸葛宇杰、施小琳参加会见。

（本文图片 陈正宝 摄）

责任编辑：张岩