原标题： 中国原油期货正式挂牌交易！它到底有多厉害？

3月26日上午9时，中国原油期货在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心正式挂牌交易。中国证监会党委书记、主席刘士余，中国证监会党委委员、副主席姜洋同时现身上市仪式现场，证监会副主席方星海担任本次挂牌仪式主持。



证监会主席刘士余表示，中国有信心有决心有能力建设好原油期货。

据了解，原油期货是中国商品期货第一个全球上市的品种，是中国走向国际化的第一步。

那么原油期货到底是怎么一回事？它又为何有如此深远的意义？

什么是原油期货？

期货不同于“现货”，顾名思义，就是双方承诺在一定时间后交易一定数量物品（标的物）的一种合约。

石油期货就是以远期石油价格为标的物品的期货，是期货交易中的一个交易品种，而在石油期货交易之中，原油期货是交易量最大的品种。

我国期货合约如下：

原油期货的作用是什么？

国际市场上，原油的价格变化影响着世界经济的发展以及国际政治关系。为了降低石油价格的波动风险，国际金融市场逐步推出了原油期货。

原油期货的价格体现的是市场买卖双方总体的对于未来价格的最优的预期和判断。

中国原油期货在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心正式挂牌交易。曹卉 摄

原油期货交易量巨大，价格能够通过交易所公开、透明、即时得以更新，可以更好地实现价格发现功能，并且有效避免价格操纵。

中国版原油期货上市有何重大意义？

不当“冤大头”，告别“我的原油，他的定价”

中国版原油期货挂牌交易，将使“亚洲溢价”现象将逐步得到改善。

“我的原油，他的定价”，这是我国在国际上进口原油时价格不能自主决定的真实写照。虽然我国已经是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国，但由于在原油定价体系中没有充分的话语权，我国在国际原油交易中常常只能看别人脸色。

中国的船只要到那儿价格就上去，中国的船离开价格就下来，这种现象也叫“亚洲溢价”，亚洲地区的许多原油进口国在从中东地区进口原油时，常常都要比欧美国家支付更高的价格。

图为上市仪式现场。曹卉 摄

实现亚洲定价能够更好地去体现中国原油市场的供需状况，然后制定出一个合理的原油价格，用我们中国的这个原油期货品种去交易的话，那么这部分的亚洲溢价就会被屏蔽掉。

日本、新加坡、印度等国都在建立原油期货市场方面进行了探索和尝试，但影响力都不大，没有形成原油贸易定价的基准。此次中国原油期货挂牌交易，对整个亚洲原油市场来说，都是里程碑式的事件。

对外：促进我国金融市场对外开放

作为中国首个国际化的期货品种，原油期货的上市不仅可以为期货市场对外开放积累经验，也会进一步促进中国金融市场的对外开放。

此外，由于中国版原油期货面向全世界投资者，并且采用人民币计价，这还将加速人民币国际化的进程，为我国在推进“一带一路”建设的过程当中，以石油能源为动力而生产的各种出口商品逐步用人民币结算打下基础。

2017年漠河中俄原油管道累计进口管输原油1650万吨，货值66.78亿美元。 钟欣 摄

对内：倒逼石油天然气产业体制改革

国务院在2017年下发了《全面深化石油天然气体制改革的决定》，对加快石油天然气产业的体制改革，深化改革、全面改革，产业上下游基本形成了共识。



北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示：“在这个时间点推出原油期货，我认为也有助于去倒逼我们的石油天然气产业的体制改革。”

“我”能参与中国石油期货交易吗？

对个人投资者来说

个人投资者申请交易编码前5个工作日保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元或者等值外币。

实际上，期货投资属于“高风险”类投资，投资原油期货，不仅资金需求高，对专业知识的要求也比较高。

对境内机构来说

申请上海国际能源交易中心会员资格的境内客户可以申请成为非期货公司会员直接参与原油期货交易，其余境内客户可通过境内期货公司会员代理参与交易。

对境外客户来说

境外客户参与原油期货的四种模式：

1，境内期货公司会员直接代理境外客户参与原油期货；

2，境外中介机构接受境外客户委托后，委托境内期货公司会员或者境外特殊经纪参与者（一户一码）参与原油期货；

3，境外特殊经纪参与者接受境外客户委托参与原油期货（直接入场交易，结算、交割委托期货公司会员进行）；

4，作为能源中心境外特殊非经纪参与者，参与原油期货。

机构投资者资金门槛100万人民币或等值外币。

一图看懂中国的原油期货

责任编辑：初晓慧