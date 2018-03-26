伊利回应董事长被带走协助调查:市场传言均为谣言

原标题：伊利回应董事长被带走协助调查传言：市场传言均为谣言

3月26日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（600877，伊利股份）发布澄清公告称，该公司关注到有媒体报道“传伊利股份董事长被带走协助调查”等相关信息。

对此，伊利股份发布澄清声明称，媒体所报道的公司相关信息不实，市场传言均为谣言，公司生产经营一切正常，公司无应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

受不利传闻影响，伊利股份3月26日股价巨震，上午涨幅一度超过6%，下午开盘后一度下跌近4%。

伊利股份现任董事长为潘刚。

官网资料显示，潘刚出生于1970年，现为内蒙古伊利实业集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，中国人民大学经济学博士，中欧工商管理硕士，正高级经济师。2002年，潘刚出任伊利集团总裁，是当时中国520家重点工业企业中最年轻的总裁。2005年，潘刚全票当选为伊利集团董事长兼总裁，当年伊利业务收入突破百亿。

根据伊利股份2017年三季报，潘刚持有伊利股份3.88%股份，为公司第三大股东。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）关注到有媒体报道“传伊利股份董事长被带走协助调查”等相关信息。

二、澄清声明

媒体所报道的公司相关信息不实，市场传言均为谣言，公司生产经营一切正常，公司无应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十七日

责任编辑：初晓慧