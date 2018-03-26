中科院专家提议用U形海疆线表征南海海疆国界线

原标题：南海海洋所提出用“中国南海U形海疆线”表征中国南海海疆国界线

近日，中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室研究员、广东省海洋遥感重点实验室主任唐丹玲团队提议用“中国南海U形海疆线”表征中国南海海疆国界线。

在该研究中，唐丹玲团队发现一幅1951年出版的历史地图。该地图收录在1951年4月由光华与地学社编制的《中华人民共和国新地图》图册第3至第4页的《全国政区图》的《南海分图》中，比例尺为三千万分之一。该地图同时以连续国界线和行政区划线的方式绘制了中国南海U形线，不仅表明我国南海海疆国界线的疆界范围和完整性，而且还明确U形海疆国界线海域划归中南行政区管辖，U形海疆国界线内海域主权归属中国。

该地图的U形海疆国界线范围沿袭了1947年印制、1948年正式公布的《南海诸岛位置图》，且该疆界范围一直沿用至今；研究认为，连续线和断续线两种方法都是对我国南海U形疆界线的描绘，符合不同历史时期海上国界线的描绘规则。

研究提议用“中国南海U形海疆线”表征中国南海海疆国界线，强调“海疆”两个字，易于国际和国内的称谓、表述和记忆，同时避免用数字和段数等称谓，更好体现南海U形海疆线的完整性，避免潜在问题。该研究研究了中国南海U形海疆线的自然属性，开拓南海U形海疆线的综合研究，为南海问题提供了参考和策略选择。

相关研究成果发表在《科学通报》上。该研究得到了广东国际战略研究院暨教育部战略基地2017年度重大研究课题、21世纪海上丝绸之路协同创新中心海洋环境科学重大项目和广东省海洋遥感重点实验室等的资助。

图1.1951年版《中华人民共和国新地图》中的《全国政区图》及其中的的南海分图

图2.1951年及以前的历史中国南海诸岛分布图

责任编辑：桂强