人社部：提高技术工人待遇 企业负担短期不会大增

原标题：人社部：提高技术工人待遇 短期内企业负担不会大增

中新网3月26日电 在今日的国新办新闻发布会上，人力资源社会保障部副部长汤涛表示，《关于提高技术工人待遇的意见》的政策出台以后，短期内企业的负担会不会有很大的增加。

资料图：电气化铁路“接触网”技术工人们，被称作铁路“蜘蛛侠”。 中新社记者 王舒 摄

有记者问，《关于提高技术工人待遇的意见》提出要提高技术工人的收入水平，在短期之内这是否会增加一些企业的负担？如何打消企业的顾虑？

汤涛回应称，《关于提高技术工人待遇的意见》的政策出台以后，短期内企业的负担会不会有很大的增加。

汤涛解释称，这是一个指导性意见，不是强制性的要求，而且《意见》当中有几句话特别值得关注。《意见》当中提出了建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的工资分配机制，强化收入分配的技能价值激励导向。文件当中还有一句话“技高者多得、多劳者多得”，而企业是十分乐意让自己的技术工人技能水平得到提升，进而提升企业的经济效益，在企业经济效益得到提高的过程中实现技能激励的导向。所以，这个文件更多的是要明确一个导向，即技能激励导向，通过综合施策来解决技工短缺、高技能人才短缺的问题。

汤涛称，在这次关于提高技术工人待遇方面，有三个原则，其中一个原则讲了突出重点，即那些为企业做出贡献的高技能领军人才。在这个过程中，企业也是非常有积极性的，因为企业作为经营管理者，非常希望能够让高技能人才为企业所用，并且能够为本企业创造更多的财富和价值。

另外，目前劳动力市场、人力资源市场在市场经济条件下实际上有一个供求的关系变化问题。就业结构性矛盾、用工荒和找人难并存的问题实际上也是要高技能人才发挥作用，就是人才要以用为本，只要他们发挥作用，为企业创造了更好的效益，解决了更多生产当中的关键性难题，那么企业也应该给他们相应的报酬和待遇，不然，技术工人也是会用脚投票的。这是一个互动。希望企业、政府、社会、技术工人都能进入良性互动的状态，推动经济社会发展得更好，

国新办新闻局副局长袭艳春补充称，在企业减负方面，国家也出台了很多文件。

责任编辑：桂强