圆明园被抢青铜器虎蓥将在英拍卖？专家:身份存疑

原标题：“虎蓥”未必是圆明园流失文物，或存在炒作吸引“爱国情怀”

圆明园被抢青铜器“虎蓥”将于下月在英国拍卖的消息一出，成为公众关注的话题，对于“虎蓥”的年代、名称、器型等学术问题以及是否为圆明园流失文物，是否存在某种商业炒作，“澎湃新闻”（www.thepaper.cn）进行了调查采访。

知名青铜器专家周亚对“澎湃新闻”表示，其实这一青铜器是否为“圆明园流失文物”也存在争议，“仅凭拥有者的信件与老照片，是不足以证明的。而且信中只提到当时在圆明园中掠夺了青铜器，并非准确地说青铜器为‘虎蓥’；是否为英国海军上校哈利﹒刘易斯﹒埃文斯（Harry Lewis Evans）后来的收藏也不得而知。”

国家文物局相关部门负责人则表示，国家文物局一贯反对并谴责买卖非法流失文物的行为，希望有关机构遵守相关国际公约精神，尊重文物原属国人民的感情，不买卖非法流失的文物，不以此类文物为名进行商业炒作。

据了解，“虎蓥”之前的拥有者——英国海军上校哈利﹒刘易斯﹒埃文斯（Harry Lewis Evans）在和家人的信件中详述了他参与洗劫圆明园获得青铜器等珍贵文物的过程，这些信函与文物一起被发现。拍卖行称，此类“蓥”类器物世上仅存7件，而这件“虎蓥”的估价高达120，000-200，000英镑（110万-180万人民币）。除此之外，英国海军上校哈利﹒刘易斯﹒埃文斯（Harry Lewis Evans）还有两件青铜藏品也将被拍卖。

“虎蓥”（音莹）

紧接着，拍卖行为了证明其“仅存7件”的可靠性，特地请来了“剑桥大学独立学者、中国艺术与文化史家”薛好佩（Hajni Elias）对“虎蓥”进行了深入分析。薛好佩认为，“虎蓥”器型完整，保有原配顶盖。目前“蓥”类青铜器已知仅存世7件，除“虎蓥”和另一件“蓥”现身拍场，其余五件均为博物馆收藏，实属罕见。其他几件蓥的情况如下：伯百父蓥出土于陕西省西安市张家坡；季良父蓥曾藏于北京的皇宫，如今收于旧金山的亚洲艺术博物馆；第三件藏于日本京都市藤井有邻馆；出土于陕西省岐山荤家村的蓥是第四件；陕西干县薛录镇墓葬出土了第五件蓥，该“蓥”可见于杰西卡﹒罗森于1990年华盛顿出版《亚瑟﹒塞克勒藏西周青铜器》一书的第1页第8幅图中；师奂父蓥是唯一一件私人藏品，于2002年9月21日在纽约苏富比拍卖行被竞拍。

“虎蓥”之前的拥有者—英国海军上校哈利﹒刘易斯﹒埃文斯（Harry Lewis Evans）

圆明园学会学术专业委员会委员刘阳昨天在接受“澎湃新闻”采访时说，从拥有者遗留下来的书信、旧照片，可以说“从圆明园流失出去”的信息是比较可信的，但是仍然存在疑虑，“因为一般来讲，英国军官从圆明园洗劫走文物后，不避讳，甚至可以说是很骄傲地在上面刻上标识、文字等等。不过，根据相关官方网站提供的图片资料可以初步判断这件青铜器应为周代的器物。在清代，它可能是陈列在圆明园某座宫殿内的博古架上或者存放在多宝格之中，是一件供皇帝清赏把玩之物。但是在周代，它并非一件用于祭祀的青铜器，而是一件具有实用性的青铜器，类似壶一类的器物。这件虎鎣本身就具有很高的学术价值，无论器型、图案及特殊的老虎塑像都非常少见。值得注意的是，这件青铜器上还有铭文。另外，此件青铜器如果真是圆明园流出的文物，那么就赋予了此件器物一种沧桑悲凉的感情色彩。”

无独有偶，上海博物馆原青铜部主任周亚在接受“澎湃新闻”采访时也表示，从已知的图片资料来看，此件“虎蓥”的年代基本上可确认为西周晚期。这是一件盛水的器物，且器型比较特别，三个腿柱一般为圆锥体，而这件为圆柱体腿柱。不过其实它也是“盉（音河）”类的一种，或者说为其别称，存在地方性的称呼差异。它一般是与“盘”类青铜器形成“组合套装”。陕西西安张家坡出土的伯百父盉就是与“虎蓥”器型相类似的青铜器物。

“虎蓥”

然而有媒体上称所谓“此‘蓥’类青铜器已知仅存世7件”的说法，他则表示，“其实并不准确，这类青铜器物据我所知就不止7件。”因此，拍卖行放出此类消息是否存在商业炒作的嫌疑，再加上此为“圆明园流失出来的的文物”，具有一定特殊性的历史感情色彩。是不是为了吸引中国人的“爱国”情怀呢？都是值得商榷的。

这个“蓥”到底是什么？相关专家表示，不知“蓥”字何解，经过一翻查阅之后，发现里面还真存在玄机：《说文解字》中说，“蓥”：摩锃之器也，以金为之，尔雅注曰，鸊鷉膏中蓥刀。也就是说，《说文解字》认为，“蓥”是用来磨刀的一种器物。显然，《说文解字》的说法和上面的壶形器物南辕北辙。不过，《汉语大词典》却提供了另外的线索——《伯百父蓥铭》：“伯百父乍孟姬朕蓥。”

郭沫若《长安县张家坡铜器群铭文汇释•伯百父蓥》：“蓥与罃同；以铜铸之，故从金，以陶为之，故从缶耳……今以此器按之，器不甚大，仅如今之中等茶壶，类盉而非盉，颈确长。则《说文》解为‘备火长颈瓶’者，乃油壶耳。”

也就是说，郭沫若先生在20世纪60年代以后开始的张家坡考古发掘中看到了一件带铭文的“蓥”，这就是坎特伯雷拍卖廊提及的“仅存世7件”的“伯百父蓥”。

“伯百父蓥”

为什么把它的名称定为“蓥”呢？就是因为上面的铭文上写了：“伯百父乍孟姬朕蓥。”这个“蓥”字让郭沫若也动了些脑筋，他认为，这个“蓥”字就是另一个字：“罃”。它们的区别，一个是陶器，一个是青铜器。陶器就写作“罃”，青铜器就写作“蓥”。这样，器物的用途也就清楚了，因为《说文解字》对“罃”有着清晰的解释，即“备火长颈瓶”，也就是可用火加热的长颈瓶。故而与“盉”的区别，就是颈比较长。

郭沫若先生的说法写进了词典。但是，这个说法似乎并没有得到认可，“颈长”的标准很可疑，以此很难认定哪些是“盉”，哪些是所谓“蓥”。所以，“伯百父蓥”也常被称作“伯百父盉”，然后加括号（亦自名蓥），意思是，就你自己叫自己“蓥”，我们从来都认为你的名字叫“盉”。

坎特伯雷拍卖廊提到的另外几件所谓“蓥”，情况应该与此类似。在此找到其中两件的资料，不知准确与否，它们的共同特点是，都称之为“盉”。

坎特伯雷拍卖廊提到的薛录镇铜“蓥”（文章称之为盉）

季良父盉 西周晚期美国旧金 山亚洲艺术博物馆藏

“季良父盉”收录在吴大澂著作的《愙斋集古图》中，后来被布朗德奇收藏。1960年正式捐给了旧金山亚洲艺术博物馆。

所以，“蓥”这个东西，是一场未了结的官司，我们还没能真正解释，“伯百父盉”为什么自铭为“蓥”，“蓥”的本来面目还有待研究。拍卖行所言全球只有7件“蓥”的说法，不知从何而来，难道就是为了标榜珍稀度，故而“自抬身价”以吸引爱国志士的关注吗？

上海博物馆原青铜部主任周亚还表示，是否为“圆明园流失文物”也存在争议。仅凭拥有者的信件与老照片，是不足以证明的。而且信中只提到当时在圆明园中掠夺了青铜器，并非准确地说青铜器为“虎蓥”；是否为英国海军上校哈利﹒刘易斯﹒埃文斯（Harry Lewis Evans）后来的收藏也不得而知。如果是当时掠夺的文物，那么根据相关国际公约精神，此件“虎蓥”是不允许买卖的。

据悉，日前，有媒体报道英国坎特伯雷拍卖行（The CANTERBURY AUCTION Galleries）将于4月11日拍卖“青铜虎蓥”等疑似圆明园流失文物，国家文物局正在了解核实有关情况，相关部门负责人表示，国家文物局一贯反对并谴责买卖非法流失文物的行为，希望有关机构遵守相关国际公约精神，尊重文物原属国人民的感情，不买卖非法流失的文物，不以此类文物为名进行商业炒作。

延伸阅读

信件部分内容描述

埃文斯家族信件

埃文斯家族信件

“早上，法国人和我们（英军）的骑兵队一起在没有反抗的情况下占领了颐和园，当时颐和园只剩下大约300人留守打理，其中约50人是卫兵。当然，构不成任何抵抗。”

“法国人得到了许多价值高昂的战利品，包括手表、钟表、皮大衣、丝绸等。将军霍普﹒格兰特号令所有人用所有能找到的推车，尽可能地带回更多东西。而这些所有东西都被现场拍卖掉，卖的钱作为奖励发给6号参战的部队，这些超赞的东西卖的钱数令人难以置信。”

“我成功从平地的某处宫殿获取了几个青铜与珐琅瓷花瓶，希望有一天它们能抵达南海城（英国南部汉普郡普茨茅斯海滨胜地）。我还带上了一些极其别致、镶绣帝王黄绿龙纹的瓷杯与茶碟，然而它们太容易碎了，我真的怀疑能否完好无损地把它们带回家。不过我已非常小心地将它们包裹起来了。”

责任编辑：张玉