原标题：涉嫌枪杀台军士兵疑犯落网 台警方正进一步侦讯

洪姓男子落网。图片来源：台湾联合新闻网。

中新网6月6日电 据台湾联合新闻网消息，台军海军陆战队何姓士兵本月2日凌晨在屏东潮州遭枪击死亡案，被指开枪的主嫌洪伟智今天凌晨在台南一处民宅落网。警方冲进现场时，洪某还在睡觉，落网后并没有太多反应，警方在现场发现1.7公克海洛因、42.15公克安非他命、毒品吸食器及18万（新台币，下同）现金等证物。

屏东县警察局长江雅文表示，屏东县潮州镇本月2日凌晨发生枪击案后，警方曾在3日深夜循线追缉到高雄市一家汽车旅馆，未料警方还在部署之际，洪伟智就提早一步搭乘出租车逃走，当时曾在旅馆里查获洪嫌的汽车、还有两把手枪及已拆下的枪管，初步分析是作案枪枝，已送往刑事部门鉴定。

虽然在汽车旅馆“阴错阳差”，被嫌犯提早一步逃走，不过警方发挥科技办案技巧，再度锁定洪嫌，今天清晨在台南善化的民宅一举逮获。有人怀疑洪某可能监听警频，才会在高雄早一步逃脱，警方表示，会再进一步追查。

警方调查，38岁的洪伟智有枪炮、毒品等多项前科，生性狡猾、行踪不定，在潮州犯案后，一路向北逃窜躲藏，经项目小组连日跟监埋伏，终于锁定洪嫌藏匿处所。

屏东县潮州镇于本月2日凌晨1点、3点接连发生两起刑案。经警方调查，鄞姓男子因不满李姓女友欲分手，将后者殴打致伤并强拍裸照。后鄞某与李某的朋友网上互骂，并相约6月2日凌晨1时在屏东县潮州镇延平路谈判。凌晨1时，李某的朋友王姓男子等5人抵达后遭鄞某等人围殴，造成王某一行一人重伤、两人轻伤。此后，双方又约凌晨3时再次谈判，王某等10人误将此时开车路过的何姓士兵当作目标，开枪射杀。经指认是洪姓男子涉嫌开枪。

洪姓凶嫌家住高雄，平时疑以贩毒为生，上月就与毒品通缉的许姓女友藏身凤山区一间汽车旅馆做毒品交易，当时曾被依毒品及枪炮罪嫌移送，声押获5万元交保，没有想到又在潮州犯案。

屏东县警局长江雅文表示，全案已移送24人，有6人声羁押禁见，他说，目前仍暂时认定何姓士兵被误杀，全案发生原因，警方正进一步侦讯厘清，至于另一脑死的黄姓男子，他说，警方绝对会厘清案情。

责任编辑：霍宇昂