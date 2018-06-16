美对500亿美元中国商品征税 外媒:美做法很不体面

原标题：世界担忧贸易紧张升级 外媒：美国做法很不体面

参考消息网6月16日报道 外媒称，美国总统特朗普将下令对价值500亿美元的中国商品加征惩罚性关税。

据德国新闻电视频道网站6月15日报道，即将到来的惩罚性关税不仅将给这两个最大的经济体、而且也将给其他很多国家造成负担。国际货币基金组织警告说，贸易冲突将给消费者、投资者和金融市场带来严重负面影响。德国经济界人士担心美国对中国商品加征惩罚性关税也会明显影响到他们。

报道称，因为美国在解决朝核问题上需要中国，所以争端的进一步升级具有爆炸性。

另据美联社6月15日报道称，白宫决定对中国商品加征关税，华尔街对不断升级的贸易紧张关系持警惕态度，担心其可能扼杀特朗普任期内实现的经济增长，并削弱他2017年签署的减税法案所带来的利好。

特朗普的前首席经济顾问加里·科恩在由《华盛顿邮报》主办的一次活动上说：“如果出现关税战，就会出现通货膨胀，并可能出现消费者债务。这些都是经济放缓的历史要素。”

在伊利诺伊州罗塞维尔农场种植1800英亩玉米和大豆的罗恩·穆尔说，大豆价格已经开始下跌。身为美国大豆协会负责人的穆尔说：“我们必须为最坏的情况作准备，并希望最好的情况发生。”他说：“如果你回顾特朗普总统的历史，他作为一个商人的谈判是非常成功的。但在与其他国家政府打交道时，情况就不同了。”

又据俄罗斯《独立报》网站6月15日报道，美国准备于近期对中国产品加征重税。如果找不到折中办法，接踵而来的就将是两国相互攻击对方经济软肋。

荷兰合作银行驻香港金融市场研究负责人迈克尔·埃夫里说，长期贸易纠纷可能对全球经济增速造成负面影响。他表示，贸易正变得更加不可预测。“市场一直试图不去考虑贸易战的后果，就好像它不会发生一样。当它最终发生的时候，市场大概会清醒过来并意识到：这实际上正在发生。”

俄罗斯科学院远东研究所副所长弗拉基米尔·波尔佳科夫预计，中国会根据美国征税对其造成的损失规模采取相应报复措施。他说：“美国的做法很不体面。双方先后在北京和华盛顿谈判，似乎一切都谈妥了，但美方却继续原有的路线。中国今后会用自己的武器报复美国。”

责任编辑：张玉