西南林业大学新校长到任 前任5月潜逃现已被抓获

原标题：西南林业大学新校长到任，前任校长5月潜逃现已被抓获

今年5月、6月，西南林业大学因前任校长蒋兆岗潜逃事件引发舆论关注。6月16日下午，微信公号“西南林业大学”发布消息称，新校长郭辉军已走马上任。

会议现场 微信公号“西南林业大学” 图

6月16日下午，西南林业大学在第一图书馆大报告厅召开全校干部大会，宣布云南省委关于西南林业大学党委副书记、校长的任职决定。省委组织部常务副部长李兴华，省委高校工委书记、省教育厅党组书记、厅长周荣，省委组织部干部三处处长李垠乐、省委高校工委组织部部长陈华仙，全校副处级以上干部出席会议。会议由校党委书记吴松主持。

报道称，李兴华宣读了云南省委关于郭辉军任西南林业大学党委副书记、校长的决定，并发表重要讲话，对学校工作提出了希望。周荣代表省委高校工委、省教育厅就进一步加强学校领导班子建设和近期工作作出要求。

新任校长郭辉军表示，坚决拥护和服从省委的决定，将严守规矩、虚心学习、团结协作、师生为本、勤奋工作、廉洁自律。

他指出，西林正处于加快发展、特色发展、内涵发展、跨越发展的关键时期，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在省委省政府正确领导下和省委高校工委省教育厅指导支持下，改革创新、克难奋进，与广大师生一起共同创造学校更加辉煌灿烂的美好明天。

学校党委书记吴松表示，学校坚决服从云南省委的决定，感谢省委、省委组织部、省委高校工委对学校班子建设和改革发展的高度重视，全校师生要把思想和行动统一到省委决定上来。

2018年6月初的《云南省管干部任前公示公告》〔2018〕8号显示，拟任西南林业大学党委副书记、校长的郭辉军曾任中国科学院昆明分院院长助理，中国科学院西双版纳热带植物园副主任，云南省林业厅副厅长，“森林云南”建设产业督导协调组组长（正厅级）等职。现任省林业厅副厅长（正厅级）、党组成员。

此前，5月11日，云南省公安厅发布A级通缉令（云公刑缉{2018}2号），宣布根据云南省监察委的要求，对西南林业大学校长蒋兆岗进行通缉。

5月14日午间，澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询西南林业大学官网“现任领导”栏目时发现，蒋兆岗的名字已被撤下。

之后，5月31日，中央纪委国家监委网站通报，5月30日，在中央追逃办协调指导下，云南省追逃办经多方努力将潜逃人员蒋兆岗抓获。中央纪委参与办案的工作人员后来披露，蒋兆岗是在国内落网的，被抓获的时候很平静。

澎湃新闻记者从多个信源获悉，蒋兆岗潜逃或与云南省农信社窝案有关。

责任编辑：张申