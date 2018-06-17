港媒：对华贸易逆差无损美利益 助美避免严重通胀

原标题：港媒：对华贸易逆差无损美国利益 助美避免严重通货膨胀

参考消息网6月17日报道 《南华早报》称，对华贸易逆差无损于美国的国家利益，即使美国经济以更高的速度增长，预算赤字也不会显著改善。如果没有贸易赤字，美国肯定会遭遇更严重的通货膨胀。

责任编辑：张建利