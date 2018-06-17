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港媒：对华贸易逆差无损美利益 助美避免严重通胀

港媒：对华贸易逆差无损美利益 助美避免严重通胀
2018年06月17日 09:48 参考消息
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　　原标题：港媒：对华贸易逆差无损美国利益 助美避免严重通货膨胀

　　参考消息网6月17日报道 《南华早报》称，对华贸易逆差无损于美国的国家利益，即使美国经济以更高的速度增长，预算赤字也不会显著改善。如果没有贸易赤字，美国肯定会遭遇更严重的通货膨胀。

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聚焦中美贸易:中国对原产美500亿美元进口商品加征关税

责任编辑：张建利

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