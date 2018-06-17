原标题：少将院士赵晓哲履新军委科技委副主任

赵晓哲

军委科技委领导层近期出现变动，新增一名院士副主任。

澎湃新闻记者近日从权威渠道获悉，来自海军的中国工程院院士赵晓哲已出任军委科技委副主任一职。

公开简历显示，赵晓哲出生于1963年，辽宁大连人，大连舰艇学院教授、博士生导师，海军专业技术少将军衔。

赵晓哲1980年9月进入大连理工大学（原大连工学院）计算机科学与工程系学习，1987年从系统工程专业硕士毕业，1992年从系统工程专业博士毕业。赵晓哲长期在海军大连舰艇学院任教，曾任学院作战软件与仿真研究所所长。2011年12月，赵晓哲当选中国工程院工程管理学部院士。

赵晓哲兼任的社会职务还包括国务院学位委员会军事学科评议组成员、中国指挥与控制学会专家委员会副主任、军事运筹学学会副理事长、海军信息化专家委员会副主任、原总装备部科技委兼职委员、大连理工大学兼职教授等职。

赵晓哲长期从事军队指挥控制信息系统工程领域的技术研究、工程管理和教学工作，取得了一系列创新性的研究成果并得到广泛应用。他曾主持开展信息化条件下战场管理与控制方法、面向体系作战能力的舰艇作战指挥控制方法，以及军用软件成熟度模型等一系列军事信息系统工程领域重大研究课题。

在赵晓哲的主持下，我国建立了自主研制作战软件系统的工程管理体制，确保了研制工程的优质高效实施；建立了水面舰艇指挥新体制，主持研制了层次化、系列化的舰艇作战软件系统；构建了海上作战三级辅助指挥决策体系。

责任编辑：张申