朝媒报道金正恩访华：金正恩感谢中国支持特金会

原标题：朝媒长文报道金正恩访华，感谢中国为“金特会”提供真挚支持

6月19日，中共中央总书记、国家主席习近平同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。这是会谈前，习近平总书记在北京人民大会堂北大厅为金正恩委员长举行欢迎仪式。 新华社 图

朝鲜中央通讯社6月20日刊发朝鲜领导人金正恩第三次访华的长篇报道。报道详述了金正恩此次访华的过程，并对金正恩此次访华和中朝关系发展做出高度评价。

据央视报道，6月19日至20日，朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。这是金正恩三个月来第三次对中国进行访问。

据新华社报道，中共中央总书记、国家主席习近平19日同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。

新华社报道称，习近平高度评价朝美峰会。习近平说，希望朝美双方落实好首脑会晤成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。中方将一如既往发挥建设性作用。

习近平还表示，金正恩委员长同志专程来华访问，体现了对中朝两党两国战略沟通的高度重视，我对此高度评价。

朝中社报道，在与习近平的会谈中，双方互相通报了朝美峰会的结果，及对它的评价、看法和立场，并就朝鲜半岛无核化解决前景等共同关心的一系列问题交换了有益的意见，并达成了共识。

报道称，金正恩感谢中国党和政府为成功举办朝美首脑会晤和会谈提供了积极而真挚的支持和良好帮助。

据朝中社报道，金正恩表示，对近期朝中两党战略合作得到加强、彼此信任进一步加深的现实感到非常满意和宝贵。并表示将继续进一步发展朝中两党、两国人民之间更加密切的友谊、团结与合作关系的决心和意志。

中方也对中朝关系作出积极评价。据新华社报道，在19日的会谈中，两国领导人就当前中朝关系发展和朝鲜半岛局势坦诚深入交换了意见，一致表示要维护好、巩固好、发展好中朝关系，共同推动朝鲜半岛和平稳定面临的良好势头向前发展，为维护世界和地区和平稳定、繁荣发展作出积极贡献。

19日晚，中方还为金正恩的来访举行了盛大晚宴。据朝中社报道，宴会开始前，参加人员观看了收录两党、两国最高领导人三次历史性会晤的录像片。

据朝中社报道，金正恩在晚宴发表讲话说，在开创朝鲜半岛和地区未来的过程中，将与中国紧密合作和协同。

据报道，金正恩与李雪主是在19日上午9时20分（北京时间上午8时20分）乘专机从平壤机场出发的，并于北京时间上午10时抵达北京首都国际机场。出发前，朝鲜劳动党中央政治局成员在机场举行了热烈的送行仪式。

责任编辑：张义凌