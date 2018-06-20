原标题：台湾花莲与金门开通包机直飞 迎接“小三通”旅客

中新网6月20日电 据台湾“中广新闻网”报道，因台湾金门“小三通”可以带来大陆自由行的旅客，花莲与金门的旅游包机直飞今日启航。163位金门旅客，在金门县政府秘书长林德恭率领下，前往花莲展开3天2夜旅程，花莲也同步在下午安排一百多位观光客飞往金门。

据悉，为迎接第一波的金门旅客，花莲县政府由秘书长颜新章领队。颜新章称，许多台湾与大陆旅客，会透过金门、厦门间的“小三通”，往来两地旅游，而金门飞抵花莲的航行时间约75分钟，比起要绕行到松山后在转往金门方便许多，更希望藉由这次的两地包机直航，带来更多大陆自由行旅客。

花莲与金门的观光包机直飞今日启航。图片来源：台湾“中广新闻网”

金门县政府秘书长林德恭则表示，为了支持震灾过后的花莲，县政府特别在会议当中提出包机计划，一方面支持花莲观光，也希望带动两地产经发展。

本次前往花莲的旅客将展开3天2夜的行程，前往太鲁阁、七星潭、林田山林场等地。

责任编辑：霍宇昂