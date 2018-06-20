原标题：分析 | 俄媒：中印互信增强，让这个“夹缝”中的国家意外获益

俄媒称，尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利6月19日至24日访华。“一带一路”倡议框架下的能源与基础设施建设联合项目以及中尼印走廊建设，将是此次访华的主要经济议题。尼泊尔媒体、印度媒体以及专家们在中尼印三角关系背景下分析了尼总理此次访华的政治意义。

据俄罗斯卫星通讯社6月19日报道，印度主流金融网站之一MoneyControl指出，奥利2016年在自己短期担任总理期间就致力于增强中尼关系。他同中国签署了边贸协议，减少了没有出海口的尼泊尔对印度的依赖度。他还努力同中国开展公路和铁路建设合作。

▲奥利（中）

报道称，2018年他再次当选总理后，他首次出访国家是印度。紧接着印度总理莫迪也大张声势地访问了尼泊尔。访问期间他强调，将稳步发展印尼关系。印度媒体援引奥利的话报道称，他此次正式访华将是历史性访问。

报道称，尼泊尔《喜马拉雅时报》则注意到奥利总理在访华前夕同几位前总理以及政府几位主要成员的磋商。其中，奥利在同外长会见时表示，他此次访华后中尼关系将达到新的水平。他深信，在中印互信不断增强的背景下，尼泊尔将获得更多的发展机会。

报道表示，中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉在评论奥利此次访华的意义时指出，印度在对待中尼关系发展上到了放弃“冷战”思维的时候了。

▲奥利和莫迪

杨勉说：“在中国-尼泊尔-印度的三角关系中，尼泊尔的确可以说是‘夹在中印之间’。首先，由于历史原因，印度对尼泊尔经济、政治、文化、宗教、民族等方面都有很大的影响力和牵制力。而中国在国际交往中一贯奉行和平共处五项原则，尊重中小国家主权平等，与尼泊尔建立了良好的关系。加之近些年随着中国经济的飞速发展和中国的崛起，中尼关系不断深入发展。尼泊尔作为一个亟待发展的国家，中国提出的‘一带一路’倡议能够为尼泊尔的发展提供广阔机遇。”

他还说：“其次，面对这种情况，印度就有些‘吃醋’。甚至产生了很强烈的危机感——担心自己在尼泊尔的影响力减弱，极力对尼泊尔施加影响，要求尼泊尔继续留在印度阵营中。当然这是不可能的，尼泊尔作为独立的主权国家，有权出于本国利益发展与中国的友好关系。

杨勉表示：“再次，尼泊尔在坚定不移地发展对华关系的同时，考虑到印度对该国各方面的影响力和国内的亲印势力，也会选择中立姿态。我认为，中印其实可以开展合作，共同帮助尼泊尔较快发展起来，造福当地人民。当然，从中国方面来讲，无意与印度争夺影响力。同时，也希望印度能够放平心态，不要再奉行冷战思维，中印尼三角关系才会向好发展。”

▲来自尼泊尔的客商（左三）在第5届中国-南亚博览会上出售特色手工艺品。

报道称，世界经济与国际关系研究所专家阿列克谢·库普利亚诺夫认为，尼泊尔总理因中印关系转暖有可能从同两个国家的合作中获益，而又不会引起谁的不满。

他接着说：“此前，只要中印关系遇冷，尼泊尔就会很为难。它不得不做出跟谁好的决定。因为尼泊尔同印度和中国有着密切的经济、文化和人文联系，三角关系每次出现紧张，都对它极为不利。它被迫选边站，要不就是难以周旋。现在它将能从同两国的合作中获得最大利益，例如，同印度签署建设水电站的合同，同中国人签署其他合同。”

责任编辑：霍宇昂