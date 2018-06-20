原标题：美国退出联合国人权理事会 外交部：中方表示遗憾

6月20日，外交部举行例行记者会，有记者提问：据报道，19日，美国常驻联合国代表黑利在美国务院宣布，美退出联合国人权理事会。中方对此有何评论？

外交部发言人耿爽回答：中方对美国决定退出联合国人权理事会表示遗憾。

人权理事会由联大授权设立，是各方在人权领域开展对话与合作、交流与互鉴、共同促进人权事业发展的重要平台，各方均高度重视。中方一贯倡导并致力于维护多边主义，支持人权理事会等机制开展工作，在世界范围内共同促进和保护人权。中方将继续与各方一道，通过建设性对话与合作，为国际人权事业健康发展做出自己的贡献。

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