原标题：台湾屏东县近海发生3.9级地震 震源深度32.1公里
中新网7月25日电 据台湾气象部门官方网站消息，7月25日2时39分，台湾屏东县近海发生里氏3.9级地震，震源深度32.1公里，震中位于屏东县府南方33公里外的近海。各地最大震度屏东县春日、高雄市均为3级，台东县大武、台南市七股均为2级，屏东县屏东市、台南市、澎湖县马公市均为1级。
图片来源：台湾气象部门官方网站
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