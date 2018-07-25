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台湾屏东县近海发生3.9级地震 震源深度32.1公里

台湾屏东县近海发生3.9级地震 震源深度32.1公里
2018年07月25日 09:45 中国新闻网
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　　原标题：台湾屏东县近海发生3.9级地震 震源深度32.1公里

　　中新网7月25日电 据台湾气象部门官方网站消息，7月25日2时39分，台湾屏东县近海发生里氏3.9级地震，震源深度32.1公里，震中位于屏东县府南方33公里外的近海。各地最大震度屏东县春日、高雄市均为3级，台东县大武、台南市七股均为2级，屏东县屏东市、台南市、澎湖县马公市均为1级。

图片来源：台湾气象部门官方网站图片来源：台湾气象部门官方网站

责任编辑：张岩

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