商务部回应美301调查:一旦中方利益受损坚决出手

原标题：商务部：已做好充分全面准备 一旦中方利益受损将坚决出手

新华社北京3月23日电（记者于佳欣）商务部条法司司长陈福利23日表示，美国301调查无视世贸规则，无视中国实际，无视中美经贸关系互利共赢的本质。我们已做好充分、全面准备，将密切关注进展，认真评估，一旦中方利益受损，中国将坚决出手。

美东时间3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施。

“美国依据其国内法对中国发起贸易调查，并对中国采取限制措施，这是典型的单边主义和贸易保护主义行径。”陈福利说，美国301调查无视世贸规则，也违反了1994年美国总统向国会提交的《行政行动声明》。

陈福利表示，改革开放以来，中国坚定地推进市场化改革、扩大投资准入、加强知识产权保护，取得的成效有目共睹。美国无视中国实际情况，无视中美多年来加强经贸合作和知识产权对话的努力，出于国内政治需要对中国提出指责，是不客观的，是完全站不住脚的。

中美两国建交快40年，双边经贸关系越来越紧密。商务部数据显示，2017年，中美双边货物贸易5800亿美元，增长232倍；服务贸易1200亿美元；双向投资累计超过2300亿美元。

“美方选择发起单边调查并对中国采取限制措施，开了一个非常恶劣的先例，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。”他说，我们将密切关注进展，认真评估，一旦中方利益受损，中国将坚决出手。

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责任编辑：桂强