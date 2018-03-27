美扬言调查中国在非投资 华春莹用这两个成语回应

原标题：美众院扬言调查中国在非投资，华春莹用这两个成语回应

[环球时报驻美国特约记者 萧强 环球时报记者 郭芳 于文]美国国会众议院情报委员会主席努涅斯25日称，该委员会将调查中国在非洲扩展军事和经济实力的情况。他认为中国在世界各地投资港口和基础设施，是出于军事和控制各国政府考虑。在26日的中国外交部例行记者会上，《环球时报》记者就此向发言人提问。外交部发言人华春莹用两个成语回应努涅斯的言论：“相由心生”“疑邻盗斧”。

据路透社25日报道，努涅斯是在参加美国福克斯新闻一档访谈节目时发表这番言论的。他说，中国在非洲各国的投资让北京得以增强对世界贸易的控制。他特别提到，去年夏天中国启用在吉布提的保障基地，就是北京维护贸易权力手段的例证。报道称，吉布提位于非洲之角，是进出红海的要冲。努涅斯认为，在扼守红海要冲的国家握有政治影响力，给了北京在世界贸易领域更强大的力量。他称，“我们相信他们（中国）在世界各地寻求投资港口与基础建设，不仅是为了提升军事能力，也是为了控制当地政府”，“在非洲投资基础建设，也让北京能在联合国投票时对相关非洲国家施压。中国人给了你几十亿美元建造铁路和港口，非洲国家会发现这其实是有代价的。”

中国外交部发言人华春莹26日在回答《环球时报》记者提问时说，中国有句话叫“相由心生”，意思是你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。中国还有句成语叫“疑邻盗斧”，指的是不注重事实根据，对人对事胡乱猜疑。我们希望美方有关人士大气一点，阳光一点，不要老是用阴暗的视角看待正常的合作，也不要用自己霸权的思维去揣测解读别国追求共赢的善意。

华春莹表示，中方一贯本着真实亲诚理念和正确义利观同非洲国家开展合作。如果说中国对非合作有什么考虑的话，我们的考虑非常简单、非常透明，那就是：中国和非洲国家是患难之交，作为非洲国家的好兄弟、好伙伴和好朋友，我们欢迎非洲国家搭乘中国发展的快车，愿意为非洲国家维护和平安全、促进振兴发展作出积极贡献。

2017年7月，中国人民解放军驻吉布提保障基地成立，成为西方一些人“担忧”的焦点。但实际情况是，美国、法国、日本等国早就在吉布提建立了军事基地。今年3月，美国又为吉布提可能将多哈雷集装箱码头“割让给中国”忧心忡忡，直到吉布提官方出面澄清。3月6日至13日，时任美国国务卿蒂勒森首次访问非洲，极力抹黑中国，称“中国的掠夺性贷款加大非洲发展依赖性”，一路上还不断唠叨“小心中国贷款”。这些话不仅招致中方批评，连非洲国家都看不下去，非洲联盟主席法基在与蒂勒森同台的记者会上明确表示：“非洲国家现在足够成熟，会以自己的意愿衡量和任何国家的合作。”

2006年11月，中非合作论坛北京峰会举行；2015年12月，中非合作论坛约翰内斯堡峰会举行；经中非双方协商一致，2018年9月将再在北京举行中非合作论坛峰会。中国在非洲的合作成果丰硕，引起其他国家“眼红”，日本、印度、美国等纷纷效仿，召集非洲国家举行峰会。美国福布斯新闻网25日发文称，日本正在紧追中国，加大对非洲的基础设施投资。2014年，日本承诺接下来3年对非投入320亿美元的援助、贷款和商业项目，2016年，安倍在肯尼亚又宣布追加100亿美元投资非洲基础设施建设。同一年，日本和印度宣布启动“亚非发展走廊”，加大对非洲基建、农业和人才培养，与中国竞争。

责任编辑：张岩