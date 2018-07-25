江西上万干部看警示教育片:原副省长李贻煌等出镜

原标题：江西上万干部同步观看警示教育片：“看片人”莫成“片中人”

江西组工微讯7月24日消息，7月24日下午，江西省行政会议中心，一场面向全省党员领导干部的警示教育大会在这里举行。警示教育大会以视频会议形式开到县一级，全省一万余名党员领导干部同时接受警示教育。

既然是警示教育片，片中必然有担当警示教育责任的“主角”。这部警示教育片的“主角”，是严重违纪违法的领导干部，他们是全省党员干部耳闻目睹过的，甚至有人曾与观片人共过事。他们分别是：原副省长李贻煌，抚州市委原常委、副市长吴建春，省能源集团公司原总经理、党委副书记李良仕，省工信委原党组书记冷新生，九江市委原常委、共青城市委原书记黄斌，萍乡市政协原党组成员、副主席曹光亮，赣南医学院原院长、党委书记黄林邦，宜春市人大常委会原党组成员、副主任应勤进。

警示教育片中，8名“主角”褪去了人们印象中领导干部的光鲜。在接受审查调查的场所，他们回顾自己走上违纪违法道路的人生轨迹，有的发出了“理想信念坍塌以后，原来不想做的也做了，原来不敢做的也做了”的追思，有的发出了“铁窗里面最想念的是亲人，最向往的是自由”的感慨，有的发出了“我自己是一名医生，想不到现在竟然成为病入膏肓的病人”的忏悔。

深刻剖析这么多省管以上领导干部腐败案，上万干部同步观看警示教育片，如此规模的深刻警示教育活动，在江西省历史上十分罕见，充分体现了省委推动全面从严治党向纵深发展，建设风清气正政治生态的坚强决心，充分体现了省委关爱干部、培养干部、保护干部的良苦用心。

江西省委书记、省长刘奇在会上语重心长地说，世上没有后悔药，人生没有返程票。开这样的警示教育大会，就是要让全省领导干部感到震动，警钟长鸣，举一反三，引以为戒，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，让“看片人”莫成“片中人”。

刘奇深入分析了李贻煌、黄林邦等人严重违纪违法问题的根源，要求全省广大党员干部，深刻汲取李贻煌等腐败案件教训，保持政治定力，突出问题导向，强化责任担当，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、懈怠情绪，以坚如磐石的决心、坚不可摧的意志、滚石上山的劲头，一刻不停、一以贯之把反腐败斗争进行到底，坚决全面彻底肃清苏荣案余毒，持续建设风清气正的良好政治生态。

刘奇要求，各级领导干部作为“关键少数”，必须带头以自我革命精神打造和锤炼自己，带头讲政治、铸忠诚，带头立政德、走正道，带头守法纪、慎用权，带头严家教、正家风，自觉担当领导责任和示范责任，更好形成“头雁效应”。全省各级党组织要深入贯彻新时代党的建设总要求，牵牢主体责任“牛鼻子”，党委（党组）书记要当好第一责任人，班子成员要严格落实“一岗双责”，推动管党治党真正走向严紧硬、不断开创新局面。

来源：江西组工微讯

责任编辑：张义凌