长春长生生物员工：生产线全停产 上班时间等通知

原标题：长春长生生物员工：生产线全部停产，上班时间等通知

齐鲁网7月25日讯（记者 张伟 朱志翔 王源）连日来，“长生生物问题疫苗事件”持续升温，将这家位于吉林省长春市高新区的长生生物科技股份有限公司推向风口浪尖。7月24日，长春市高新区公安分局对外发布通告，长春长生生物科技股份有限公司董事长高某芳等15名涉案人员被依法刑事拘留，目前案件审理正在进行中。

7月25日上午，记者再次探访长生生物，厂内的停车场上停着数十辆车。齐鲁网记者 张伟 摄

记者探访

厂区多数厂房大门关闭，偶尔有人员走动

长生生物位于吉林省长春市朝阳区硅谷街道办事处越达路1615号，这里也是长春市高新区，集聚着多家制药企业，其中不乏知名大型药企。而长生生物，作为一家以人用疫苗研发、生产、销售的国家级高新技术企业，因“效益好”而在当地颇有名气。

7月25日上午，厂区内偶尔有人走动，多处厂房车间大门处于关闭状态。齐鲁网记者 张伟 摄

7月25日上午，闪电新闻记者再次来到长生生物，该公司依旧大门“紧闭”，但能够看到不时有车辆和人员出入。记者还在厂区的围栏外看到，厂区内偶尔有人走动，但多数厂房车间大门处于关闭状态。记者在厂区大门试图了解一些情况时，一名身穿保安制服的工作人员无论记者问什么，均表示不知道。

临近中午，有外卖小哥前来送餐，但被门口穿制服的保安制止，只能在门口等待。齐鲁网记者 张伟 摄

临近中午，出入长生生物厂区的人员陆续增多，记者在现场看到，有外卖小哥前来送餐，但被门口的制服保安制止，只得隔着栅栏将餐递给订餐人。

现场直击

厂区在建项目有施工车辆进入

记者还注意到，位于长生生物南门西侧在建的长生科技第四期工程，有工程车驶入，里面有工作人员但没有施工的迹象。

7月25日中午，长生生物厂区南门西侧在建的第四期项目，有施工车辆驶入。齐鲁网记者 张伟 摄

闪电新闻记者了解到，这处在建的长生科技第四期工程项目名为“水痘疫苗/狂犬疫苗技改项目16号生产车间”，建设单位为长春长生生物科技有限公司，工期为2017年4月15号至2018年10月30号，计划总投资7.5亿元，主要建设内容及规模显示为地下一层、主体三层。

“我来这边差不多有10年，长生发展很快，规模越来越大，很多厂房都是近些年新建的。”一位在附近上班市民告诉记者，在高新区工作10年时间里，他见证了长生生物企业规模近年的壮大。

安置在长生科技第四期工程项目门外的展示牌，上面有“长生科技项目介绍”。齐鲁网记者 张伟 摄

记者在现场还看到一块“长生科技项目介绍”展示牌，展示牌显示，在高俊芳的带领下，经过20余年的发展，长生生物已经拥有冻干甲型肝炎减毒活疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗两个一类疫苗品种以及水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗、流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗等四个二类疫苗品种，是国内疫苗企业产品品类最为丰富的民营企业之一。

截止2016年末，长生生物总资产40亿元，净资产26亿元，公司市值达170亿元，员工1000余人。

在展示牌的最后，还特别介绍了有关长生生物第四期项目的情况，上面显示“长生生物科技第四期项目占地面积8600平米，建筑面积32200平方米。经营项目包括水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗等项目。”

记者求证

生产线全部停产，员工放假，上班时间等通知

7月24日晚8时，长春新区公安分局发布最新消息，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

厂区内“静悄悄”，多数厂房车间大门处于关闭状态，偶尔有人员走动。齐鲁网记者 张伟 摄

据一位不愿透露姓名的长生内部员工介绍，目前长生内部员工均已放假，所有生产线全部停产。至于其他有关情况，他表示暂时不清楚，现在就是在家等单位通知。

记者还通过电话向另一位长生生物内部员工求证，该员工表示他也在休假，单位具体详情还不清楚，上班时间等单位通知。

长生生物厂区内的厂房车间，大门处于关闭状态。齐鲁网记者 张伟 摄

新京报今天刊发《漩涡中的长生生物》的报道，文中纰漏了对长生生物董事长高俊芳之子、副董事长张铭豪的对话细节，“由于包括高俊芳在内的多位管理层被警方带走，公司目前已经陷入无法正常生产经营的状态，暂时或由董秘代理相关事务。”长生生物目前无法进行正常生产经营的情况得到证实。

午间公告

生产经营活动预计三个月内不能恢复正常

长生生物今天发布午间公告称，7月24日晚长春市长春新区公安分局通报，长春长生董事长等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春高新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。

图为7月25日的长生生物厂区，厂区内“静悄悄”。齐鲁网记者 张伟 摄

被公安机关带走的15人中，有两名公司董事，其中董事、高级管理人员分别是高俊芳（董事长）、张晶（董事）、张友奎、刘景晔、蒋强华、赵志伟。

公告称，目前上述人员被采取强制措施不会对董事会的正常召开构成影响，不够成公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情况。公司目前已经紧急成立应急小组、建立相应的应急机制。公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常。

闪电新闻将持续关注“长生问题疫苗事件”，并在山东电视公共频道《新闻午班车》（12：00至12：30）、《民生直通车》（17：55至19：10）进行闪电直播连线，敬请关注。

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责任编辑：张玉