重庆：伪劣百白破疫苗已接种177142支 涉142343人

原标题：重庆：对接种不合格百白破疫苗儿童进行补种
2017年11月3日，原国家食品药品监管总局通报：武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价不合格，其中销往我市190520支。据原国家食品药品监管总局新闻发言人介绍，该批次百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但对人体安全性没有影响。
市委、市政府对此高度重视，要求相关部门认真排查，妥善处置。今（23）日，记者从重庆市疾控中心获悉，市卫生计生委第一时间停止该批次疫苗接种，查明疫苗流向和库存，封存未使用疫苗，摸清受种儿童情况。据统计，该批次疫苗流向我市27个区县（万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、渝北区、巴南区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、璧山区、潼南区、开州区、梁平区、城口县、忠县、云阳县、奉节县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县），完成接种177142支，损耗2000支，封存11378支，涉及儿童142343人，相关信息在预防接种单位均有详细登记。
按照国家统一部署，我市于2018年3月开始组织专家研究制订补种技术方案，并按照国家免疫程序规定，对接种了不合格百白破疫苗的儿童开展后续剂次的百白破疫苗的常规接种。后期，我市将按照“知情、同意、免费、自愿”的原则，持续推进全市补种工作。
记者 黄宇
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