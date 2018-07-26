给“长生疫苗”签发生产许可证的局长被公诉(图)

原标题：给“长生疫苗”签发生产许可证的局长被公诉

长生生物生产批号为201605014-01的百白破问题疫苗时，崔洪海正担任吉林省食药监局局长。

正在国务院调查组介入吉林疫苗事情之时，吉林食药监原局长崔洪海被提起公诉。

△崔洪海

据《长春日报》旗下微信公众号“长春政事儿”消息：今天（26日）吉林省食品药品监督管理局原党组书记、局长崔洪海（正厅级）涉嫌受贿罪一案，由长春市人民检察院向长春市中级人民法院提起公诉。

崔洪海从2013年7月到2017年1月任吉林省食品药品监督管理局（省食品药品安全委员会办公室）党组书记、局长（主任）。

政知圈（微信ID：wepolitics）在吉林省食药监网站上，查询到一份长春长生生物科技有限责任公司药品生产许可证，证书签发日期为2016年1月1日，就在崔洪海的任期内。

涉嫌受贿犯罪

崔洪海1960年9月生于吉林省集安市，美国伊利诺州立大学（MBA）工商管理硕士研究生学位。

历任集安二中、通化市第十四中学教师；通化（地）市校办公司科长；通化市政府军供站站长、副书记，通化市工商局副局长；省工商局企业处副处长、通化市工商局党组书记、局长；吉林省工商局党组成员、副局长；吉林省食品安全委员会办公室党组书记（正厅长级）、常务副主任；吉林省食品药品监督管理局（省食品药品安全委员会办公室）党组书记、局长（主任）等职。

2017年1月，崔洪海开始担任东北中小企业信用再担保股份有限公司党委书记、董事长。

2017年8月25日，在履新仅仅7个月之后，吉林省纪委就发布了崔洪海涉嫌严重违纪，接受组织审查的消息。

当年12月，崔洪海被开除党籍和公职。

在通报中，吉林省纪委指出：

经查，崔洪海严重违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，为他人在企业经营、承揽工程等方面谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

又过7个月，长春市人民检察院起诉书指控：

被告人崔洪海利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

强调“食品药品安全”的局长

2016年是崔洪海在吉林省食药监局任职的最后一年。

这一年，长春长生有几件大事。

第一，他们在2016年1月1日获批了一份新的药品生产许可证，有效期到2020年12月31日。

第二，在当年10月27日，他们迎来了一批参观的媒体记者。

2016年10月是吉林省的“安全用药月”，省食药监局有一系列活动。其中一项就是“疫苗科普互动体验活动”。

△媒体记者参观长春长生

10月27日，围绕公众普遍关注的疫苗安全问题，省食药监局组织吉林日报、吉林电视台、吉林广播电台等媒体记者来到长春长生生物科技股份有限公司，参观疫苗产品展示厅，了解疫苗产品功效、使用等相关知识；观看疫苗科普宣传片，了解疫苗生产工艺、生产过程和质量安全控制措施。

一行人还专门去到了冻干人用狂犬病疫苗原液车间。

车间负责人李锦宇介绍：

疫苗原液的取得要经过病毒培养、繁殖、收获、超微浓缩、病毒灭活、纯化等步骤，每个步骤都按照GMP标准进行严格控制。其中，活毒操作区域是整个车间中最敏感的区域，因为疫苗本身也是病毒或细菌，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法，才成为用于预防传染病的主动免疫制剂。

第三，他们有一批百白破疫苗被拒签。

根据澎湃新闻报道，中检院发布的《2016年生物制品批签发年报》显示，2016年，疫苗签发共3950批次，其中有1批不符合规定被拒签。这批被拒签的疫苗，就是长春长生生物科技股份有限公司生产的吸附无细胞百白破联合疫苗，不合格项目为无细胞百日咳疫苗效价测定。

政知圈（微信ID：wepolitics）搜索发现，作为省食药监局长，崔洪海最后一个公开活动也与食品药品安全有关。

2016年11月，他去往白城市食品药品检验检测项目建设工地、镇赉县飞鹤乳业、镇赉县海外制药、镇赉县食品药品检验检测中心建设现场进行实地调研。

在座谈会上，崔洪海针对食品药品安全监管工作强调：

食品药品安全事关人民群众身体健康和生命安全，事关经济社会稳定，各地、各部门要高度重视，强化责任，对中小学食堂、饭店、食品药品生产企业等加大监管力度，严厉打击违法违规行为，确保食品药品安全。

不断强化食品药品监管体制机制和检验检测能力，要推进信息化平台建设，充分利用信息化手段抓好各类食品药品安全监管。

加大执法检查力度，积极引导企业自律和社会监督，共同维护好广大人民群众的切身利益。

纪委监委、检察院都已介入

截至目前，关于吉林长春长生疫苗事件，吉林省纪委监委和长春市检察院都已经介入。

24日上午，吉林省纪委监委表示高度关注长春长生生物科技有限责任公司疫苗事件，要求对疫苗事件涉及到的责任者依纪依法，依照工作职能坚决查处，严肃追责。

已采取三项措施抓紧工作：

一是对反映长春长生生物及其主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理和调度；

二是责成驻省食药监局纪检组、长春市纪委监委在查清事实基础上，厘清责任，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题，依纪依法严肃查处问责；

三是成立责任追究工作组，对长春长生生物改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题进行调查追责。

24日晚间，最高人民检察院发布消息，长春市检察院已经依法成立专案组，对“长生疫苗”事件开展调查。

目前，专案组已提前介入公安机关侦查，引导调查取证，做好依法追究有关人员责任衔接；对“长生疫苗”损害公共利益情况及相关行政机关履职情况展开调查。检察机关将积极配合国务院调查组，依法做好相关工作。

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责任编辑：张玉