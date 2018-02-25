云南传达杨晶违纪问题：确保对党忠诚的绝对纯粹

原标题：云南省委常委会召开扩大会议 坚决拥护党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定 陈豪主持并讲话

2月25日上午，云南省委常委会召开扩大会议，传达学习中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报，一致表示坚决拥护党中央对杨晶同志的处理决定，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

省委书记陈豪主持会议并讲话。

会议认为，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党提高到前所未有的高度，以强烈的责任担当强化管党治党，使全党面貌焕然一新、党风政风焕然一新。党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理，严肃正确、及时果断，充分体现了党的十九大以后正风反腐不松懈、不停步的高压态势，表明了我们党坚持全面从严治党的坚定决心和鲜明态度，彰显了我们党的自我革命精神和自我净化能力，贯彻了我们党惩前毖后、治病救人的一贯方针，对维护党的纪律严肃性、管住“关键少数”、净化政治生态具有重要意义。

会议要求，全省各级党组织和党员领导干部特别是高级领导干部一定要旗帜鲜明讲政治，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严守政治纪律和政治规矩，用实际行动贯彻落实好党中央的决策部署和习近平总书记的指示要求，以实际行动向以习近平同志为核心的党中央看齐，坚决防止“七个有之”，做到“五个必须”，确保对党忠诚的绝对纯粹。要不断加强党性修养，切实增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，自觉遵守廉洁自律准则和中央八项规定精神，高度警惕“围猎”风险，守住公私分明界限，构建“亲清”新型政商关系，做到依法用权、正确用权、干净用权。要坚持以身作则、从严治家，树立正确的荣辱观，加强对子女亲属和身边工作人员的教育管理，带头做到家风正、作风淳。要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，自觉保持党同人民的血肉联系，勤勤恳恳为民，兢兢业业干事，自觉同特权思想和特权现象作斗争，永葆共产党人政治本色。

会议强调，全省各级各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实担负起管党治党政治责任，对腐败“零容忍”，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动云南政治生态实现根本好转。

相关阅读

杨晶违纪被查

杨晶被撤销国务委员国务院秘书长职务

十八届中央书记处书记杨晶被留党察看1年行政撤职

副国级杨晶严重违纪被处分 十九大未当选中央委员

十九大后首个被降级的副国级 曾被温家宝点名批评

多地表态拥护中央决定：

国家民委传达杨晶违纪问题：干部要常检查自己言行

西藏传达杨晶违纪问题：心中高悬法纪明镜

宁夏传达杨晶违纪问题：干部要慎重对待朋友交往

吉林省委：杨晶背离党中央要求 特权思想严重

内蒙古自治区党委：坚决拥护党中央对杨晶处理决定

四川传达杨晶问题：贯彻了惩前毖后治病救人方针

山东传达杨晶问题：自觉做到谨慎交友 防跌入陷阱

河南传达杨晶问题：表明全面从严治党的决心态度

河北省委传达杨晶问题：自觉当好首都政治护城河

国家行政学院党委：拥护中央对杨晶违纪问题的处理

中纪委评论：

中纪委发文评杨晶被查：遵守纪律没有特权

责任编辑：刘光博