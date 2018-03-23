来源：中国之声
[商务部：一旦美国有关措施实施，中国会坚决出手]商务部条法司司长陈福利：中国不希望发生贸易战，也不会主动挑起贸易战，但我们不惧怕贸易战，也不会躲避贸易战。事实上我们对于美国301调查已经做好了充分的、全面的准备。下一步我们将密切关注301调查有关进展，一旦美国有关措施实施，中国会坚决出手。
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中美贸易摩擦加剧
中方回应
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