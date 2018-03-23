中国反击美国贸易战 为何拿农产品开刀？

原标题：中国反击美国，为何选择农产品？

美国总统特朗普当地时间22日宣布，将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税，对中资投资美国设限并在世贸组织采取针对中国的行动等。

中国随即作出回应。

商务部23日发布《关于就美国进口钢铁和铝产品232措施及中方应对措施公开征求意的通知》，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡美方232措施给中方利益造成的损失。

商务部条法司司长陈福利当天接受记者采访时表示，对美国301调查中方已经做好充分准备。下一步，中国将密切关注事态进展，认真评估，一旦中方利益受损将坚决出手。他透露，中方准备的回应措施是“全面的”。

中美贸易战，哪些领域中招？

从已经公布的信息来看，美国对中国征税领域涉及高铁装备、航空产品、新能源汽车、新一代信息技术、工业机器人、农机装备、新材料、生物医药、高性能医疗机械等。

图片来源：财看见

中国对美国拟中止减税领域包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。

第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。

第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

（来源：商务部截图）

从上图可以看到，中国对美国采取措施的商品多是农产品。

为何中国拿农产品开刀？

农业是中美经贸合作最早开始的领域之一，中国是美国农产品的重要出口市场。1972 年两国尚未建交时，美国农业企业就已进入中国市场，开展育种及饲料领域的合作。中国改革开放1978 年拉开序幕不久后，美国大陆谷物公司就在深圳成立了中外合资企业。据中国官方数据，自2001 年以来，两国农产品贸易额年均增长15%，其中美对华出口额年均增长17%，长期保持贸易顺差。

另据美国统计，2016年中国是美国农产品第二大出口市场，占美国农产品出口的15%。每个美国农民平均向中国出口农产品1.2万美元，从中获得了实实在在的好处。

农业州是特朗普竞选的重要票仓。中期选举前，中国拿农产品贸易对美国开刀，正是打到了特朗普的痛处。

一片反对声，美国能撑多久？

美国宣布对中国商品征收高额关税后，激起中美商界一片反对声浪。

中国国际商会对美国政府这一保护主义措施坚决反对。该组织曾代表中国工商界参加了美对华301调查，先后提交了近1000页的抗辩材料。

国际商会称，美国301调查结果“严重缺乏事实基础和证据支撑”。中美企业之间的技术转让系企业平等协商、自主决定、有偿交易，不存在政府强制和干预。事实上，在美国公众向美国政府提交的数十份评论意见中，也没有任何实质性证据支持所谓的“强制技术转让”等指控。

国际商会称，美国保护主义举措以及可能引发的贸易战将给中美两国工商界、消费者和劳工造成难以估量的损失，导致两败俱伤结果，并将波及其他国家。国际商会强烈呼吁美国政府与中国政府一道，以建设性方式解决分歧，避免爆发贸易战。

廖磊 摄 （来源：中新网）

中国机电产品进出口商会表示，中国企业不希望发生贸易战，但如果美国一意孤行，中国企业也绝不惧怕贸易战，必将支持中国政府为维护中国企业正当权益的一切行为。

美国商界也对特朗普此举提出警告。

据新华社报道，包括沃尔玛、梅西百货、百思买在内的25家美国知名零售商19日联合致信美国总统特朗普，呼吁美国政府不要对从中国进口的产品加征关税，以免损害美国消费者利益。

这些美国零售商在信中说，利用“301调查”对中国产品加征关税将导致服装、鞋子、电子设备等日用商品价格上涨，这将损害美国消费者尤其是工薪阶层利益，也将扩大美国贫富差距。

另外，40余名顶尖经济学家公开警告称，征税无助于改善美国人生活。美国会参众两院领导人麦康奈尔、瑞安及100多名共和党议员均对贸易保护措施表示担忧。

据《金融时报》报道，美国全国制造商协会主席杰伊•迪蒙斯称，对中国加征关税“可能会带来新的挑战，其形式就是给制造商和美国消费者带来显著的附加成本”，还可能招致报复。

农业行业组织“农场主支持自由贸易”执行总监布雷恩•屈尔表示，考虑到中国是美国农民和大型农场主的第二大出口市场，“报复带来的痛可能十分厉害”。

作为世界第一和第二大经济体，中美一旦爆发激烈贸易战，不仅冲击两国，对全世界都是不能承受之重。中国已经表现出足够的克制，是否能及时悬崖勒马，就看特朗普的了。

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责任编辑：桂强