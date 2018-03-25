傅华任广东宣传部长 曾发起两岸最高层级媒体峰会

原标题： 傅华出任广东宣传部长，曾发起两岸最高层级媒体峰会

来源：长安街知事

最新消息，经济日报社总编辑傅华出任广东省委常委、宣传部长。

在就任经济日报总编辑之前，傅华曾分别担任过北京日报社社长和中国商报社部门主任，拥有丰富的媒体工作经验，并当选中国记协副主席。同时，他又有多年的党政工作经历，早年曾供职于国务院特区办、国务院体改办，后调往北京市，担任过房山区副区长、西城区委宣传部长等区级领导职务；2010年，傅华出任北京市委宣传部副部长，一年半后担任北京市委副秘书长。

傅华

2014年，傅华出任北京日报社社长后，明确提出首都党报的三个定位：意识形态的核心阵地，舆论引导的重要平台，市委领导各项工作的得力抓手。首都是文化交流交融交锋的前沿地带，作为首都党报，在大是大非面前立场坚定，旗帜鲜明，敢于发声。北京日报理论周刊、七日谈、长安街知事等纸媒和新媒体品牌声名远播。同时，面对纸媒困局，他在传播上大力推动融合发展，在经营上积极进行多元化布局，一系列改革创新举措取得显著成效。

值得一提的是，傅华在北京日报社社长任上，大力促成两岸媒体实现了最高层级的北京峰会。从2015年开始，中央电视台等中央媒体和北京、天津、上海、河北等地方媒体负责人，台湾方面的中国时报系、联合报系、东森电视台、TVBS等集团负责人以及两岸传媒学者齐聚一堂，共谋媒体发展，展望美好未来。

2016年和2017年，时任中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声两次接见与会代表并讲话，中共中央政治局委员黄坤明、蔡奇去年参加了会见，国台办主任张志军、北京市市长陈吉宁到会致辞。因此，两岸媒体人北京峰会是两岸规模最大、层次最高、品类最全的媒体交流活动。

北京日报社举办第三届峰会时，傅华已调任经济日报社总编辑，但作为峰会创始人他仍欣然到会致词。第三次站在这杆话筒前，傅华围绕“两岸新闻交流30年”发表了激情磅礴的主题演讲。他以“通”为关键字，回顾了两岸媒体人30年的交往经历，提出“媒体是用来沟通的、说和的、促成的”。他还表示：我们的使命还不止于此。媒体人“通”，还要助民心“通”；今日“通”，还要谋未来“通”；两岸之“通”，还要启迪世界之“通”。媒体人要职业地承担起民族大义，“为天地立心，为生民立命”，以民族伟大复兴的梦想为纽带，让两岸民众心手相牵，直通未来。

傅华的思考不止于媒体一域。他说，由中华放眼环球，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，世界处于大发展大变革大调整时期。纷纷扰扰的国际大势中，相互尊重、平等协商，摒弃冷战思维和强权政治，对话而不对抗，结伴而不结盟，是为“通”；同舟共济、同心协力，推动经济全球化发展，构建人类命运共同体，是为“通”；以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突，文明共存超越文明优越，是为“通”。

当今世界，没有哪个国家能够退回自我封闭的孤岛，没有哪个国家能够独自应对人类面临的共同挑战。“通”的哲学，既是人类永续发展的规律要义，又是建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽世界的实践潮流。

随着中国日益走近世界舞台中央，中国与世界的互动呈现崭新气象，中国在国际舞台上展现更大影响力、感召力、塑造力，在人类文明进步、和平发展的大潮中展现更大作为。

傅华简历

傅华，男，汉族，1964年8月出生，江苏如东人，1993年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作，中国人民大学马克思主义学院中共党史专业毕业，在职博士研究生学历，法学博士。

历任中国商报社副刊部主任（副处级）；国内贸易部中国商报社信息部主任（正处级）；国务院特区办秘书局处长、正处级专职秘书；国务院体改办正处级专职秘书；北京市房山区政府区长助理（挂职）、区科委党组书记、主任；北京市房山区政府副区长。

2007年03月，任北京市西城区委常委、宣传部部长、党校校长、区文联党组书记、副主席、区社科联党组书记。

2010年02月，任北京市委宣传部副部长。

2011年07月，任北京市委副秘书长（正局级）。

2014年04月，任北京日报社党组书记、社长，北京日报报业集团社务委员会主任委员。

2016年11月，任中国记协副主席。

2017年01月，任北京市委宣传部常务副部长。

2017年05月，任经济日报社总编辑。

2018年3月，任广东省委常委、宣传部长。

责任编辑：张岩