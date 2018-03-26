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傅华空降广东任宣传部长 前任已执掌广播电视总台

傅华空降广东任宣传部长 前任已执掌广播电视总台
2018年03月26日 11:25 新京报
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　　原标题：空降广东，傅华任省委常委、宣传部部长

　　近日，中央批准：傅华同志任广东省委委员、常委。省委决定：傅华同志任省委宣传部部长。

　　傅华，男，1964年8月生，此前担任经济日报社总编辑；前任广东省委常委、宣传部部长慎海雄现任中央广播电视总台台长、党组书记。

　　傅华简历

　　傅华，男，汉族，1964年8月出生，江苏如东人，1993年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作，中国人民大学马克思主义学院中共党史专业毕业，在职博士研究生学历，法学博士。

　　历任中国商报社副刊部主任（副处级）；国内贸易部中国商报社信息部主任（正处级）；国务院特区办秘书局处长、正处级专职秘书；国务院体改办正处级专职秘书；北京市房山区政府区长助理（挂职）、区科委党组书记、主任；北京市房山区政府副区长。

　　2007年03月，任北京市西城区委常委、宣传部部长、党校校长、区文联党组书记、副主席、区社科联党组书记。

　　2010年02月，任北京市委宣传部副部长。

　　2011年07月，任北京市委副秘书长（正局级）。

　　2014年04月，任北京日报社党组书记、社长，北京日报报业集团社务委员会主任委员。

　　2016年11月，任中国记协副主席。 

　　2017年01月，任北京市委宣传部常务副部长。

　　2017年05月，任经济日报社总编辑。

　　2018年3月，任广东省委常委、宣传部长。

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责任编辑：张玉

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