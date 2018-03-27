原标题：用大豆反制美国贸易战？专家：没那么简单

美国将对500亿美元中国商品加征关税，中美贸易战一触即发，这两天有很多文章在谈如何反制美国，大家都不约而同地想到了用大豆贸易对抗美国。因为大豆在中国向进口美国进口名单中已跻身首位。2017年中国从美国进口大豆3200万吨，折合约150亿美元。看上去这个选择具有可行性，然而问题并非这么简单。

中国离不开美国大豆

中国从1996年开始从国际市场进口大豆，进口量从1995年的30万吨飙升到2017年的9500万吨，占全球大豆贸易的2/3。中国为什么会要进口这么多大豆？为什么不扩大国产大豆的种植面积？很多中国公众对此并不理解。

作为全世界第一人口大国，食品安全重于泰山。然而中国只有18亿亩耕地，捉襟见肘的情况下，必须优先考虑保证水稻、小麦和玉米等主粮的自给率，“牺牲”大豆是没有选择的选择。另外，相对于其它主粮，大豆单产仅为小麦的1/3 、水稻的1/4和玉米的1/5。中国进口的9500万吨大豆，相当于8亿亩耕地的产量，占中国18亿亩耕地总面积的40%。如果大豆全部由国内来生产，必然会挤占水稻、小麦等其他作物的种植面积，这是不可想象的。在耕地面积紧张的情况下，用进口大豆节约出来的耕地来种植相对高产的主粮作物，当然是最合理的选择。

然而，大豆对中国依然不可或缺。上世纪90年代，人们的生活水平显著提高，饮食结构也发生了较大的变化，油、肉、蛋需求量急剧攀升。大豆，不仅是主要的食用油原料，榨油后的豆粕也是主要的饲料原料。今天，中国每年要消费8000多万吨肉类产品、3000 万吨的蛋品和3500万吨的牛奶，这需要消耗近2亿吨的饲料，豆粕是主要的饲料蛋白源，且不可或缺。中国每年需要约7000万吨的豆粕，约占饲料总量的1/3。

美国、中国分别是全球第二大出口国和第一大进口国。2017年中国进口的9550万吨大豆中，来自巴西、美国和阿根廷的大豆分别占53%、34%和7%，合计约为95%。中国进口大豆数量占全世界大豆贸易的2/3，如果砍掉从美国进口的1/3，则意味着我们几乎要买光美国以外的全球贸易大豆，这可能吗？从某种意义上说，美国大豆需要中国市场，但中国也“离不开”美国的大豆。大豆贸易战打响后，进口大豆必然价格上涨，进而导致肉蛋奶的价格上涨，并推升中国的通胀水平。

为什么要进口美国转基因大豆？

曾有很多反对转基因的公众质疑：为什么要进口美国的转基因大豆？甚至有人提出“爱国就应该反对转基因！”

中国从1996年开始增加进口大豆数量的同时，转基因作物在1996年也开始由实验室走向商业化，转基因大豆的种植面积在以美国为代表的农业发达国家迅速拓展。这种情况下，中国进口的大豆越来越多的是转基因品种。如前文所述，大豆是中国的刚需，如果减少从美国进口大豆，则意味着要增加从巴西和阿根廷的进口。美国大豆转基因比例约为95%，而巴西和阿根廷则几乎全部是转基因大豆。即使中美贸易战最终导致从美国进口的大豆比重降低，但是我们从巴西、阿根廷等其他国家进口的依然是转基因大豆。换言之，国际市场所流通的大豆基本上都是转基因大豆，中国别无选择。

事实上，转基因玉米和大豆在价格上具有明显竞争优势。面对来自美国的农产品国际贸易压力，中国更需要加快转基因的产业化进程。国家在《十三五科技规划》中已经明确提出：“加大转基因棉花、玉米、大豆的研发力度，推进新型抗虫棉、抗虫玉米、抗除草剂大豆等重大产品产业化”。如果转基因玉米和大豆在中国被允许商业化种植，将会为粮食增产和减少外贸依存度提供保障，同时，减少化肥和农药的使用量，减轻中国的环境压力。

未雨绸缪，发展现代农业

大豆和玉米的光、温、水需求是“孪生兄弟”。换言之，能够种植玉米的地方也适合大豆生长。玉米生产在中国总体过剩，中国需要进一步加快在北方“镰刀湾”地区调减玉米种植面积，“拆东墙补西墙”，替代种植大豆。与此同时，扩大油菜等蛋白源谷物的生产和进口，力争把大豆的对外依存度从85%下降到70%。一年之计在于春，4~5月是大豆的播种季，政策应该加快种子调拨、收购保护价等一系列措施的出台。

立足长远发展，中国还需要加速推进土地流转体系，通过规模种植效应提高农业生产效率。同时借助数字化精准农业和转基因技术，提升中国的现代农业。“手中有粮，心中不慌”，有了粮食，才更有底气打赢这场贸易战。

爱国，不只是一句口号，我们准备好了吗？

来源：“知识分子”微信公众号

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责任编辑：初晓慧