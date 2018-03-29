重庆日报连刊三文：论肃清孙政才影响和薄王流毒

原标题：孙政才以“中国最年轻的政治人物”自居，薄熙来醉心于运动式“唱红打黑”

近日，《重庆日报》连续发表“本报评论员”文章，论“彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒”。

与“本报评论员”文章同时刊发的还有署名重庆各单位的相关文章。

29日的“本报评论员”文章题为《切实增强肃清工作的针对性有效性》。文章指出，历史和实践经验告诉我们，针对性不强，责任落实就容易搞变通；有效性不够，工作效果就会打折扣。因此，彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，既要坚持问题导向，又要坚持结果导向。要把肃清孙政才恶劣影响与薄熙来、王立军流毒结合起来，把全面肃清与重点肃清结合起来，把“破”与“立”结合起来，把说清道理与多干实事结合起来，把严管与厚爱结合起来。

文章还首次点出了“十破十立”的具体内容，也就是明确回答了要肃清什么树立什么的问题。

“具体来说，就是要坚决肃清严重违反党的政治纪律和政治规矩方面的恶劣影响和流毒，牢固树立‘四个意识’；要坚决肃清丧失理想信念方面的恶劣影响和流毒，牢固树立对党忠诚老实的政治品格；要坚决肃清管党治党不力方面的恶劣影响和流毒，牢固树立全面从严治党的责任意识；要坚决肃清歪曲党的理论和路线方针政策方面的恶劣影响和流毒，牢固树立新发展理念；要坚决肃清搞任人唯亲、团团伙伙方面的恶劣影响和流毒，牢固树立正确选人用人导向；要坚决肃清破坏党内政治生活方面的恶劣影响和流毒，牢固树立按民主集中制原则办事的观念；要坚决肃清邀约民心、欺骗群众方面的恶劣影响和流毒，牢固树立以人民为中心的发展思想；要坚决肃清践踏法治方面的恶劣影响和流毒，牢固树立法治的权威和依法办事的思想自觉和行动自觉；要坚决肃清懒政惰政、哗众取宠方面的恶劣影响和流毒，牢固树立正确政绩观；要坚决肃清以权谋私、腐化堕落方面的恶劣影响和流毒，牢固树立清正廉洁的从政形象。”

29日署名“中共重庆市人民政府党组”的文章中指出：

孙政才、薄熙来二人把重庆的事业当作个人谋官晋爵的工具，其发展观、政绩观严重扭曲，成为重庆各种乱象的污染源。

“孙政才以‘中国最年轻的政治人物’自居，将个人主张凌驾于党中央精神之上，主导制定所谓‘五大功能区域发展战略’，把本是主体功能划分的规划概念蓄意拔高到重庆最重要的战略，空谈‘两点’定位，不落实‘两地’目标。薄熙来在重庆搞‘独立王国’，打着‘五个重庆’的旗号，大搞‘独创’‘特色’‘模式’，宣扬‘民生导向发展之路’，借以赚取人气、邀约民心。”

习近平总书记指出：“发展理念是发展行动的先导，是管全局、管根本、管方向、管长远的东西。”这方面，孙政才、薄熙来都存在严重问题。孙政才在落实新发展理念上有明显偏差，片面追求经济增长速度，忽视发展质量、效益和实际效果；为求显绩，脱贫攻坚赶进度，导致工作不准不实；为保“不出事”，拖延医改、国企改革等重点领域改革。薄熙来根据个人喜好歪曲中央决策部署，主持市委常委会议几乎不研究经济工作，下基层调研几乎不过问经济工作，醉心于运动式“唱红打黑”，脱离实际搞“两翼万元增收”“区县几大件”等。这些做法，严重背离了中央要求，背离了党的基本路线，对重庆改革发展稳定造成了重大损害。

习近平总书记强调，领导干部要立政德，要明大德、守公德、严私德。孙政才、薄熙来二人是不修政德的典型。孙政才毫无理想信念，背弃党的宗旨，官僚主义严重，精神懈怠、庸懒无为，工作中不敢担当，掩盖矛盾，遇到麻烦“绕着走、拖着等”。薄熙来热衷于“政治表演”，哗众取宠、沽名钓誉，要么只说不干、弄虚作假，要么杀鸡取卵、寅吃卯粮，要么贪天之功、据为己有，完全一副资产阶级政客的做派。

28日的“本报评论员”文章题为《客观看待肃清工作的艰巨性复杂性》。文章指出：

孙政才和薄熙来、王立军是政治生态的污染源，在过去10年，对重庆政治生态和干部群众伤害极大。过去半年多来，在肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒上，我们已经做了大量工作，但只是开始、只是起步，不能盲目乐观，不能想着毕其功于一役，对肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒的艰巨性和复杂性不能掉以轻心。

整体看，广大干部群众对孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒严重危害的认识有了较大提高，但时至今日仍有一些干部群众受到蒙蔽。如何认清他们的真实面目和思想政治根源，是做好肃清工作的艰巨性和复杂性所在。

孙政才口头上经常讲坚定“四个意识”，行动上却与中央离心离德；大搞所谓“民生工程”，却有名无实，让老百姓缺少获得感，实则想为自己贴金；一些重特大事故发生后，不去现场指挥，对群众生命财产安全漠不关心。薄熙来搞的所谓的“民生10条”“共富12条”，实质上都是虚假表演、政治表演。他们搞的都是寅吃卯粮、邀约民心。孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，体现在工作的方方面面，对这些问题的表现和本质，不能有这一页已经“翻过去”的想法，还要继续深化认识。

28日署名为“市干休所离退休干部党支部”的文章指出，孙政才、薄熙来二人在公开场合讲理想信念从来都振振有词、高谈阔论，事发后却暴露出平时毫不重视政治学习和世界观、人生观、价值观的改造，他们的思想政治觉悟并没有随着党龄的增长、职务的提升相应提高，反而在资产阶级腐朽观念冲击影响下，迷失信仰，背离宗旨，对党不忠诚、不老实，言行不一、表里不一，贪腐之心日渐膨胀，在错误的道路上越走越远，最终坠入腐败深渊。

28日署名为“中共重庆市人民政府办公厅第八秘书处支部委员会”的文章指出，针对孙政才的恶劣行径和薄熙来脱离实际大栽贵重树木等一系列“形象工程”“面子工程”邀约民心、欺骗群众的做法，深入查摆城乡建设领域重点问题，及时协助配合相关部门制定整改清单、细化措施、限期整改，及时配合相关部门梳理排查全市建设领域重点项目情况，督促责任主体严格按照发展规律推进城乡建设，严格按照相关法律法规开展城乡建设领域招投标工作，坚决肃清孙政才、薄熙来对全市城乡建设工作的负面影响。

28日署名为“中共重庆市潼南区田家镇佛镇村支部委员会”的文章指出，孙政才严重违纪，根源就在于放弃了思想改造，丧失了政治信仰，动摇了理想信念；薄熙来是假马克思主义者，是典型的“红皮白心”“红皮黑心”。

27日的“本报评论员”文章题为《深刻认识肃清工作的重要性紧迫性》。文章指出：

彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，是旗帜鲜明讲政治、坚决维护党中央权威和集中统一领导的政治要求。肃清工作要做的事很多，最首要的任务是始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

习近平总书记是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家的掌舵者、人民的领路人。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，是党的根本利益所在。对重庆而言，正是因为有以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，我们的工作才有底气；正是因为有习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引，我们的工作才会顺利；正是因为有习近平总书记对重庆各项工作和事业发展的高度重视和亲切关怀，我们的事业才能成功。我们要进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把学习贯彻总书记重要讲话精神转化为忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的自觉行动。

只有注重破立并举，在反对什么、坚持什么问题上旗帜鲜明，以思想上的拨乱实现认识上的统一，才能防止错误思想和行为死灰复燃。

27日，署名为“市委理论学习中心组”的文章指出，孙政才“六大纪律”项项违反、“十个必须”条条触犯、“七个有之”样样皆占。肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，必须把纪律和规矩挺在前面，确保任何时候任何情况下都不越界、不越轨、不越底线。要不断提高政治觉悟和政治能力，自觉践行“四个服从”要求，做政治上的明白人、老实人。要坚决同危害党中央权威和集中统一领导的行为作斗争，坚决防止“七个有之”，坚决防止和反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决防止和反对宗派主义、圈子文化、码头文化，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。要加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。要严格执行重大问题请示报告制度，该请示的及时请示，该报告的及时报告，决不能遮遮掩掩或者先斩后奏，更不能隐瞒不报、欺骗组织。

来源：重庆日报

责任编辑：张玉