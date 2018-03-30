新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

科技部：没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单

科技部：没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单
2018年03月30日 17:50 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：科技部：没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单

　　人民网北京3月30日电 （记者 魏艳）日前，多家媒体报道“科技部权威发布2017年中国独角兽企业榜单”，一时间引发大量转载，但上榜公司的实力和资质却引发了业界和网友的大量争议。经人民网记者向科技部求证，证实该榜单并非科技部官方发布。

　　据科技部介绍，该榜单的发布主体是长城战略咨询、科技部火炬中心和中关村管委会，其中科技部火炬中心仅是科技部下属的事业单位之一。科技部没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单。

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区