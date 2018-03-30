原标题：科技部：没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单
人民网北京3月30日电 （记者 魏艳）日前，多家媒体报道“科技部权威发布2017年中国独角兽企业榜单”，一时间引发大量转载，但上榜公司的实力和资质却引发了业界和网友的大量争议。经人民网记者向科技部求证，证实该榜单并非科技部官方发布。
据科技部介绍，该榜单的发布主体是长城战略咨询、科技部火炬中心和中关村管委会，其中科技部火炬中心仅是科技部下属的事业单位之一。科技部没有参与评选和发布“独角兽”企业榜单。
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