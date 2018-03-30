人民日报海外版:美国贸易生病 别让中国“吃药”

原标题：美国贸易“生病”，别让中国“吃药”（望海楼）

贾晋京

继美国总统特朗普签署针对中国的贸易备忘录、挑起中美贸易摩擦之后，美国贸易代表莱特希泽日前在接受电视采访时声称，美国对中国加征600亿美元关税产品清单将于近日公布。对此，中国商务部发言人回应称“不要拿中国当借口”，并奉劝美方悬崖勒马，“否则我们将奉陪到底”。

毫无疑问，此番贸易争端完全是美国单方面挑起的，体现出美方完全在按霸权思维、零和意识行事。

美方把立论基础建立在“美国对华贸易巨额逆差”上，其统计数据显示，2017年美国对华贸易逆差额为3752亿美元。然而，这明显是“只见树木不见森林”，完全无视世界经济的现实情况，只考虑账面数目而得出的。现实中，中国对美出口商品价格当中，包含了大量来自世界各地的零部件采购成本，甚至还包括向美国企业缴纳的专利费用，美国把这些也一股脑算进对华贸易逆差，十分无理。根据中国商务部数据，2017年中国对美贸易顺差为2750亿美元，比美方数据恰好少了特朗普声称要“缩小1000亿美元对华逆差”的数额。

当然，美国对华贸易逆差绝对额很高，但这是美国产业几十年来主动转出美国，使美国从商品生产国变成进口国所造成的，完全是美国自己的问题，是美国在全球价值链时代迷失了自我。用这一点来指责中国，相当于美国生病却撒泼打滚要求中国吃药。

美方还在301调查报告中声称，中国市场对美开放度不够。这可真是倒打一耙。中国市场上，美国品牌的汽车、手机、电脑等产品随处可见，中国市场对美国大公司即“标普500企业”销售额的贡献超过了20%，并且是对美国企业增速最快的海外市场。没有高度开放的中国市场，哪来美国企业这些业绩？的确，大量美国品牌的商品是在中国生产、中国销售的，并不计入双方贸易额，但这是美国企业自己“用脚投票”带来的结果，并且所获利润属于美国企业。相反，美国市场对中国的开放程度却很低，中国企业对美投资项目被美国政府否决甚至算不上新闻了。在投资方面，中美之间存在开放不对等情况，只有美国扩大开放，才能走向美国所要求的“再平衡”。

美方还有一个说法，来自白宫贸易顾问纳瓦罗。他坦率承认美方真正针对的是“中国制造2025”，担心美国的“创新主导”地位不保。这种说法堪称“不知今夕是何年”。创新往往来自需求变化所带来的生产改进压力。当今世界上，大多数商品都是“多国生产、多国销售”，零部件来自世界各地，产品设计也须适应各国市场不同的需求。因此，创新也往往是一个“协同演进”过程：整条全球价值链一起变，或许能分清有哪些企业在主导，却很难分清楚是哪国主导，因为各国市场是连通的，你中有我，我中有你。美国若以为可以撇开中国，单独主导全球创新，那说明头脑还停留在30年前。

可见，美方挑起贸易争端，其理由尽是些违背现实、不合逻辑、无法成立的自言自语。“泛政治化”已经蒙蔽了美国行政当局的双眼，他们看不到世界经济潮流，以为靠“牙齿”就能解决结构性的问题。如果美国真的对中国商品加征惩罚性关税，他们就会发现，中国将会以牙还牙。毕竟，美国对中国产品的依赖远超过中国对美依赖。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院首席研究员）

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责任编辑：张岩