　　这个影响恶劣举报 终于让一个官微发出第一条内容

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7月23日，网剧《套路》女导演林淑贞发声明称自己疑似遭到海航飞机师性侵。

24日，海南省海口市公安局官方微博@海口公安发布通报称：海口市公安局琼山分局已立为刑事案件进一步调查中。目前犯罪嫌疑人白某（男，27岁，河北人，海航员工）已被警方刑事拘留。

昨晚（7月23日）10时许，著名编剧宋方金在其微博转发了网剧《套路》导演林淑贞的声明，爆料称海航某白姓受训飞机师意图在酒店对其实施性侵。

7月23日，网剧《套路》女导演林淑贞发声明称自己疑似遭到海航飞机师性侵。她声明中写道，16日清晨6时，林淑贞在酒房间熟睡时遭陌生男子意图强奸她，她醒来出于本能奋力打对方，驱赶此男子出房门，酒店员工则替她报公安，到了海口市公安局派出所，获知对方是由邻房18楼阳台爬过她的房间，此人事后自称酒后糊涂犯错。她直指该男子是“海航受训飞机师白××”。

今天（7月24日）凌晨1时32分，涉嫌性侵的男飞机师所属的海南航空发表声明，就网剧《套路》香港女导演林淑贞声称的“险遭海航受训飞机师性侵”一事做出回应，声明已就第一时间对涉事人员白某作停职处理，并全力配合警方调查工作。

针对网络流传林女士所发《声明》，经了解，系我司员工白某在休息时间因个人不当行为接受警方调查。对此，我司给予高度关注，已第一时间对涉事人员作停职处理，并全力配合警方调查工作。

我司始终将遵纪守法作为对员工的基本要求，绝不庇护任何违法违纪行为。感谢社会各界对我司的监督与关心！

今日（24日）中午，@海口公安发布其账号的第一条官方微博对该案进行通报称：海口市公安局琼山分局已立为刑事案件进一步调查中。目前犯罪嫌疑人白某（男，27岁，河北人，海航员工）已被警方刑事拘留。

来源：@海口公安、环球网综合@海南航空、新浪娱乐

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责任编辑：霍宇昂