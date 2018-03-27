中国反制美国贸易战有哪些好牌？ 外媒这样看

原标题：中美贸易将走向何方？外媒这样看

作为世界两大经济体，中美之间的贸易走向备受关注。

北京时间3月23日，特朗普宣布，美国将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税，并对中资投资美国设限。

前不久，特朗普还宣布对钢铝进口商品征收关税，并于上周五开始实施，旨在打击大量涌入美国市场的廉价金属，包括中国的钢铁。

面对美国发动一系列单边贸易保护主义举措，中国商务部也公布了反制措施：将针对30亿美元的美国产品加征关税，包括水果、猪肉、废铝和钢管等另外100多种商品。

中美之间可能爆发的贸易战警报，让金融市场不寒而栗。两国之间的较量，最后将走向何方？这还要从特朗普的动机开始说起。

特朗普究竟想要什么？

对600亿美元的中国进口商品征收关税，美国的理由是“中国窃取了美国的技术和商业机密”。

但签署备忘录后，特朗普随即表示，美中贸易逆差已“失控”，中国必须尽快将对美贸易顺差削减1000亿美元。

两种不同说辞，特朗普究竟想要什么？外媒分析称，这不仅关乎特朗普兑现竞选时的承诺，也透露出美国对中国科技力量崛起的担忧。

特朗普当选总统后，在演讲中曾多次谈到“不公平贸易行为”。削减与中国千亿美元量级的贸易逆差一直是特朗普所强调的。

在竞选时，特朗普也将此作为拜票的重点。他称，这打击了美国的制造业。

据《日本经济新闻》报道，在2017年12月和今年3月的国政选举中，特朗普在执政党共和党的根据地展开竞争，结果遭遇连败。为了加快巩固11月中期选举（联邦国会选举）的支持，特朗普又拿出了最重视本国利益的“美国优先”主义。

英国广播公司BBC指出，特朗普这样做，或许为了吸引以制造业为主的美国各州选民的支持，特别是那些“领头羊”，比如俄亥俄州。

不过，普林斯顿大学民主政治研究中心研究员Kenneth Lowande称，考虑到特朗普决策和中期选举之间的时间差，贸易牌到底能给他带来多大益处现在还很难预料。

除了削减贸易逆差，美国对中国征税的商品也值得关注。BBC报道称，美国将锁定在科技、通信和知识产权领域，包括半导体，电信设备和电脑组件。

英国《金融时报》指出，比起金额，更值得注意的是，特朗普此次加征关税行业，聚焦于科技行业，“这就不单单是贸易逆差问题，而是战略高地的争夺问题”。

近年来，在人工智能、量子计算机和下一代无线互联网等前沿领域，中国和美国正在赛跑。大多数观察人士认为，在自动驾驶技术等领域，中国将迅速追赶美国。

美国《纽约时报》指出，美国政府阻止博通公司对芯片制造商高通公司的收购，是因为美国担心此次收购将削弱高通的地位，使中国在打造下一代无线技术的竞争中占据优势。

“美国真正担忧的是《中国制造2025》”，白宫高官如此表示。

《日本经济新闻》指出，如果仅将贸易逆差视为中美摩擦的原因，将误判整体情况。“在美国将中国侵犯知识产权视为眼中钉的背后，存在围绕新一代技术的霸权之争。”

中国有哪些好牌？

目前，中国的反制清单并未包括大豆、高粱和波音公司的飞机等美国大宗出口产品。外媒指出，这些都是中国手里的好牌。

据美国《华尔街日报》报道，中国是美国农产品的第二大消费国﹐仅次于加拿大﹐如果中国对生猪、水果、坚果和其它农产品征收关税，会让低迷的美国农场经济进一步恶化。

《金融时报》进一步指出，特朗普的贸易措施所引发的报复，最终将损害在2016年总统选举中以压倒多数支持他的几个州的农民。

反过来看，如果没有美国的大豆供应，中国也能够在关税对峙中坚持更久。报道指出，中国拥有世界谷物储备的一半以上，针对美国谷物的更高关税，可能会使中国企业使用现有库存。

除了农产品，波音也被认为是中国可能打击的主要目标。2015年，中国与波音签下价值380亿美元的订单。

俄罗斯科学院专家亚历山大·萨利茨基接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，波音有在中国市场发展的庞大计划，打算未来几年对华销售总价值上万亿美元的飞机，而中国人可以转购空客——波音的竞争对手。

此外，作为美国最大的外国债主，中国持有约1.2万亿美元的美国国债。

美国《财富》杂志指出，如果中国对美国的债券失去兴趣，美国经济将会遭到毁灭性的打击。美国财政部相关人士也担心称“如果美国国债遭到抛售，美国经济将马上崩溃”。

当然，中国最大的底气可能来于经济结构的改变。

《华尔街日报》指出，中国经济正从出口导向型转向依靠国内消费带动，这为应对外部冲击提供了更好缓冲。

中国海关数据显示，2017年中国出口总规模则达到15.33万亿元人民币，合2.26万亿美元。

《金融时报》指出，与之相比，目前600亿美元商品占2018年中国预计总出口规模不足2.5%，实际影响并不大。

最后走向何方？

通过高关税和贸易壁垒来保护本国经济，一直以来都是教科书上加以警告的策略。

在特朗普签署备忘录前，美国45个行业协会代表美国经济的多个领域请愿，敦促美国政府暂停对中国产品征收关税的计划。

西方一些经济学者也指出，真正解决贸易争端，还是要靠坐下来谈。

《华尔街日报》周一援引未具名消息人士称，美国政府上周已致函中国，寻求降低对美国汽车的进口关税、扩大采购美国半导体产品、并放宽美国金融业者在中国的行业准入。

值得注意的是，美国研究机构报告显示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。

美国智库国际战略研究中心中国研究项目主管Scott Kennedy指出，通过增加购买美国大豆、牛肉、液化天然气、波音飞机及其他设备，实现中美贸易顺差从3750亿美元减少1000亿美元要容易得多。

中方也多次表示，要削减对华贸易逆差，美国政府放宽高科技出口管制是最有效的方法。但是美国却不惜保持数以千亿美元计的贸易逆差，也绝不肯放松对华高科技出口管制。

这无疑使谈判更加复杂。

上台以来，特朗普退出了《跨太平洋伙伴关系协定》、《巴黎协定》，批评过世界贸易组织、重新开谈《北美自由贸易协议》。。。。。。BBC指出，这一次特朗普的底线何在，谁又能准确预测呢？

不过，有迹象表明，全球两大经济体之间的紧张局势正趋于缓和。

据美国福克斯新闻报道，美国财政部长姆努钦上周六接受采访时指出，他已与中国官员进行了交谈，并表示他希望双方能就贸易问题达成协议。

《华尔街日报》报道称，姆努钦正在考虑亲自到北京，进行相关的协商。

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责任编辑：桂强