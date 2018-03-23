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台当局模拟大陆美国贸易战：受伤最重是台湾

台当局模拟大陆美国贸易战：受伤最重是台湾
2018年03月23日 17:21 参考消息
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　　原标题：台当局模拟大陆美国贸易战：受伤最重是台湾

　　台媒称，台湾当局货币主管部门模拟中国大陆与美国贸易冲突三种境况，表示大陆和美国一旦开打贸易战，台湾必受影响，且因参与全球供应链程度深，受冲击一定最大，甚至高于韩国。

　　据台湾中时电子报3月23日报道，台湾当局货币政策主管机关表示，大陆和美国贸易摩擦可能面临三种境况，最小冲突是美国了解贸易战后果，对大陆的“301条款调查案”有所克制，大陆相应的对策是调降进口关税，扩大对美进口汽车、天然气等产品，化解纠纷。

▲等待装船出口的美国汽车（美国《华尔街日报》）▲等待装船出口的美国汽车（美国《华尔街日报》）

　　报道认为，中型冲突为，美对来自大陆进口（约5100亿美元）10%~20%部分加征关税。一旦如此，大陆仅会对美进行有限度报复，影响农产品、通用汽车等行业，或暂缓开放美资进当地服务业，或给予他国较优条件。

　　报道指出，至于大型冲突，则是大陆用更激烈手段回敬，包括课征同等关税，美国出口恐因此减少830亿美元，但这样的机率不大。

　　台湾当局货币主管部门负责人杨金龙说，美国是台湾钢铁最大出口市场，也是台湾铝制品第六大出口市场，前者影响重于后者，要担心的是，若扩大为全球贸易冲突，后续影响巨大。

▲岛内生产的汽车零部件（台湾中时电子报）▲岛内生产的汽车零部件（台湾中时电子报）

　　杨金龙说，亚洲经济体几乎都有同样压力，“躲不过两只大象fight（对抗）”，生产乘数较大产品如汽车、电子及纺织业，将首当其冲。

　　报道称，台湾当局经济事务相关部门负责人沈荣津认为，贸易战开打，两群体冲击最大，一是在大陆生产终端产品的台商，及岛内生产零组件、提供中间财销美的厂商。据统计，去年台湾中间财出口大陆金额763.6亿美元，占总出口超过85%，301条款大刀挥砍大陆，台湾恐受严重冲击。

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责任编辑：桂强

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