美媒：白宫或没想到 与中国打贸易战还将失去盟友

原标题：美媒：白宫或许没想到，与中国打贸易战还将使美国失去盟友

美国总统特朗普 视觉中国 资料图

3月23日美国总统特朗普签署对华贸易备忘录后，一些类似《纽约时报》这样的美国主流媒体在背后为白宫南辕北辙的行为捏了一把汗。除了担心可能的贸易战给美国经济带来的伤害，他们还担心美国会失去更多盟友。

就在美国对华贸易备忘录称要对从中国进口的600亿美元商品加征关税的当天，著名经济学家保罗·克鲁格曼就忍不住在《纽约时报》上撰文批评白宫的这一行动。他认为，发动贸易战可能使美国成为这场贸易战的输家，对比将造成经济损失这一后果，贸易战还将会使得美国进一步失去原本与自己关系坚挺的盟友。

“事实上，贸易战是有害的，几乎所有人都会蒙受经济损失。如果有人在其中“赢了”的话，那将是那些因为美国挥霍自己的声誉，从而获得地缘政治影响力的国家。这意味着，白宫贸易战的胜利者将是……中国。”克鲁格曼在文章中指出，美国一门心思想着与中国针锋相对，但是结果或许是南辕北辙的。这或许将惹怒了本应是美国朋友的国家，同时落下了不值得信任的盟友和贸易伙伴的名声，这种行为甚至无法为美国本想努力扶持的那些个行业做出太多贡献。

克鲁格曼分析道，白宫之所以一门心思想着发动对中国的贸易战，是因为白宫认为中美之间存在着巨大的贸易逆差。但是克鲁格曼指出，在美国对中国的贸易逆差中，很可能将近半数实际上是对那些向中国出售零部件的国家（以及那些中国的贸易赤字国家）的赤字。这意味着两点：首先，美国对中国的贸易影响力比白宫想像的要少得多；其次，与“中国”的贸易战会激怒更广泛的国家，其中一些是美国的亲密盟友——而后者将会使得美国的地缘政治影响力被削弱，那些本可以帮助美国的同盟国家将对美国心存芥蒂，从这个角度上看，中国反而有可能在这场美国主动发起的贸易战中成为胜利者。

同日，《纽约时报》的另一篇文章也持有同样的观点。文章称，即将于本周生效的对钢铁和铝征收的高额关税给人的印象是瞄准中国的，尽管这些关税主要对其他大国造成打击。如果展示这些力量是为了在应对中国方面加强美国的地位，贸易专家们越来越担心，白宫的政策正在带来适得其反的后果：这些政策会疏远盟友，并有破坏让对中国有同样不满的国家采取集体行动的潜力，从而削弱美国在世界上的地位。

以美国此前宣布的对钢铁征收重税为例，由于美国挥舞的“大棒”，像日本、英国和韩国这样的坚定盟友，已经在乞求美国对它们进行豁免。“这并不是建立联盟的良好土壤。最根本的是，美国对钢铁和铝征收关税的决定，使用了一个对美国国家安全的所谓威胁为理由，这已经让盟友们质疑他们与美国的友谊是否可靠。”文章称，大多数经济学家认为，美国在推进关税的问题上，通过威胁与盟友的持久关系，冒下了让美国遭受真正的国家安全打击的风险。

此前，美国此前已经宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership，简称TPP），美国还抨击世界贸易组织，甚至暗示可能会取消美国对WTO的参与；还多次强调，美国在与日本、韩国甚至墨西哥等国的贸易中遭遇不公，希望能够与这些国家重新协商并制定新的贸易协定，这些行为都引发了美国盟友的担忧。

“对我们的一些最重要的军事盟友征收这些关税，在我看来毫无益处，”剑桥大学的贸易专家克劳利对《纽约时报》表示：“美国是在说，‘如果发生战争，我们不能指望你们来提供高级钢材。’你在他们的国家拥有军事设施的同时，对盟友说这种话，这是非常奇怪的事情。那些国家的人可能会问：如果美国总统说美国人不能依靠我们的话，普通的美国人会怎么看待我的国家呢？”

相关阅读：

中美贸易摩擦加剧

特朗普正式签署针对中国贸易备忘录

特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

中方回应：

崔天凯：打贸易战中国“奉陪到底” 看谁笑到最后

商务部谈美301调查：将采取所有必要措施捍卫权益

如美方强征关税中方是否报复？ 外交部回应

商务部：中方是美滥用反补贴措施的最大受害国

特朗普宣布对华贸易限制措施 外交部：奉陪到底

美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

美就中国技术许可要求向WTO提出磋商 商务部回应

事件影响：

特朗普签总统备忘录 道琼斯指数收盘暴跌逾700点

美国股市三大股指开盘走低 疑因担忧贸易战

分析解读：

新华社评美国霸凌政策：中国对最坏情况有充分准备

环球网：中国既然能“一招制美” 还怕它趾高气昂？

责任编辑：桂强