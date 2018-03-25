商务部副部长亮开放“成绩单”回应中美贸易摩擦

原标题：商务部副部长亮出开放“成绩单”并回应中美贸易摩擦

中新社北京3月25日电 （王庆凯）25日在北京举行的中国发展高层论坛2018年会上，中美贸易以及中国对外开放问题成为关注焦点。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在论坛上表示，近些年全球面临很多新挑战，但中国开放的步伐没有停滞，领域不断拓展。

王受文亮出了中国近年对外开放的“成绩单”，以回应外界关注。

一是传统货物贸易中国关税水平不断下调。王受文表示，中国加入世界贸易组织（WTO）时，承诺的约束关税是10%，2010年中国关税已降至9.8%。如果考虑贸易结构因素，实际加权平均税率只有4.4%，接近发达国家水平。

二是中国近年先后4次降低部分商品进口关税。2015年，降低了749项商品进口关税，2016年又降低了787项产品进口关税。

三是服务领域开放迈出了实质性步伐。WTO对服务贸易定义了160个部门，中国加入WTO承诺开放100个，但目前已经开放120个。中国货物贸易虽是顺差，但服务贸易一直是逆差。王受文表示，尽管如此，中国还将扩大服务业的开放。

四是在投资领域，中国过去五年两次修改《外商投资产业指导目录》，对外资限制性措施削减了65%。先后设立11个自由贸易试验区，成为中国全面扩大开放的试验田。

五是中国高度重视知识产权保护。王受文举例称，中国对知识产权的保护给国外知识产权所有人带来了巨大利益。2001年，中国对外支付知识产权使用费为19亿美元，2017年达到286亿美元。

六是中国坚定支持多边、双边贸易体制，与WTO成员一起结束了信息技术的扩围谈判，取消了201项信息技术产品关税。积极进行贸易协定谈判，目前签署了16个自由贸易协定。

在回应中美贸易摩擦相关提问时，王受文指出，中美两国贸易规模巨大，摩擦在所难免，希望中美两国在WTO框架内磋商解决分歧。“中国不希望打贸易战，但利益受到损害，将会采取一切措施捍卫。”（完）

责任编辑：张岩