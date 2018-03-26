朱立伦今或会见国台办主任刘结一 此前已连访多地

原标题：朱立伦今或会见国台办主任刘结一，此前连访南京苏州昆山上海

2018年3月21日，中国台湾，新北市长朱立伦率领市府主管，21日傍晚搭乘立荣航空公司班机前往大陆南京，展开6天长江三角洲各地的访问行程。 东方IC 图

据微信公号“直通台湾”消息，正在大陆参观访问的台湾新北市长朱立伦将于3月26日上午会见国台办主任刘结一。朱立伦也将成为国民党内第一位与刘结一会见的地方首长。朱立伦定于26日返台。

自3月21日抵达南京后，朱立伦在大陆已到访南京、苏州、昆山以及最新一站——上海。

25日下午，上海市委书记李强会见了朱立伦一行。李强对朱立伦长期以来坚持“九二共识”、为推动两岸关系和平发展作出的积极努力表示赞赏，并向客人详细介绍了上海经济社会发展情况。

3月25日下午，上海市委书记李强会见了台湾新北市市长朱立伦一行。 陈正宝 摄

李强说，上海是台湾同胞集聚最多、台企台商最为集中的地区之一，与台湾各领域交流合作十分密切。近日，大陆出台了31条惠台利台措施，我们正结合上海实际研究细化，抓紧拿出实实在在的政策举措，为台湾同胞提供更多便利、更优服务，让台湾同胞更好分享上海发展机遇，特别是欢迎支持更多台湾青年在沪创业发展、实现梦想。上海将始终秉持“两岸一家亲”的理念，加强与新北等地交流沟通，共同促进两岸和平发展、融合发展。

朱立伦说，这次率新北市访问团来沪，对上海的进步繁荣留下深刻印象。上海的历史文化底蕴和以人为本的精细化管理，值得新北学习借鉴。

来上海之前，3月24日，江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔会见了来苏州市参观访问的朱立伦一行。

据《苏州日报》报道，周乃翔对朱立伦首次率团访问苏州表示欢迎。他说，苏州是大陆台商投资最密集的地区之一，也是与台湾交流交往最活跃的城市之一。苏台交流合作经过多年发展，已经形成了互惠互利、双赢发展的良好格局。

朱立伦对苏州经济社会发展取得的显著成效表示钦佩，感谢苏州对在苏台胞、台商和台生的关心帮助。他表示，将发挥积极作用促进苏台经济文化交流合作。

24日下午，朱立伦在江苏昆山的慧聚寺天后宫参拜祈福，并与当地台商、乡亲座谈话家常。

据中评社报道，朱立伦重申，不论两岸的政治情势如何变化，民间的往来与交流一定要持续，尤其是对于台胞、台生跟台商的照顾一定要更加坚定，同时也希望趁此机会听听乡亲们的建议。他说，不论是台商、台生或台胞，在传统产业转型、环保与劳工等议题，有需要台办或者是当地政府协助的部分，都会协助沟通，这也是他此行的重要目标。

3月22日，台湾新北市长朱立伦到南京中山陵致祭孙中山。 新北市政府 供图

更早之前，在江苏南京，朱立伦的活动则有更多细节被公布。根据媒体报道，朱立伦是3月22日上午开启参访活动的，他的参访首站是南京中山陵。

朱立伦表示，这次是他第一次到南京，所以一定要到中山陵致祭，一方面缅怀中山先生，一方面也表达对中山先生的尊重。之后，他又前往抗战时期国民政府“总统府”旧址。

3月22日下午，朱立伦率团到南京大学访问，南京大学校长吕建在校史馆向朱立伦作介绍。 南京大学新闻网 图

当天下午，朱立伦率团到南京大学访问，一行人参观了北大楼、大礼堂、金陵苑等校园景观，后又在南京大学校长吕建的陪同下参观了南京大学校史馆，参观结束，朱立伦兴致勃勃地在留言簿上签名题词，吕建向其赠送南京大学邮册，双方在校史馆门口合影留念。吕建还邀请其下次来访并演讲。

3月23日上午，朱立伦参访了台积电南京厂，并到青年创业基地的众创码头与台湾青年座谈。

3月22日，江苏省委书记娄勤俭在南京会见了台湾新北市市长朱立伦一行。 交汇点 图

此外，3月22日下午和23日中午，江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆分别在南京会见了朱立伦一行。南京市委书记张敬华也在3月22日会见了朱立伦一行。

其中，娄勤俭说，江苏是台资台商集聚地，近年来台资企业在江苏省发展势头良好，企业发展壮大的同时也为我省发展作出了积极贡献，“我们将一如既往地为台资企业提供公平、高效、优质服务，推动苏台交流合作不断迈上新台阶，与台湾同胞分享大陆发展机遇，为促进两岸关系和平发展，扩大两岸经济文化交流合作作出更大贡献”。

吴政隆在会见朱立伦时提到，去年他到台湾交流访问，对新北留下深刻印象。“在这春暖花开美好时节，我们又迎来了新北的老朋友，格外亲切。”

朱立伦这次为第3次访问大陆，前2次分别为2009年5月，以国民党副主席的身份赴厦门出席首届海峡论坛，以及2015年5月以党主席身份参加国共论坛，当时，中共中央总书记习近平在北京人民大会堂会见了他。

责任编辑：张玉